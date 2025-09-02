У СБУ підтвердили, що генералу Іллі Вітюку оголосили підозру, і назвали її «помстою» за затримання співробітників НАБУ

В СБУ наголосили, що сприймають підозру Іллі Вітюку як «помсту» з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання кількох співробітників НАБУ.

Служба безпеки України підтвердила, що НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Однак там наголосили, що сприймають такі дії як відповідь на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

«На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів», — йдеться у заяві.

У спецслужбі зазначили, що підозру Вітюку оголосили після затримань представників НАБУ, хоча кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення посадовця СБУ відкрили майже півтора року тому.

Також у СБУ вказують, що НАБУ й САП не змогли зібрати «переконливу доказову базу», яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, яке інкримінують Вітюку.

СБУ заявила, що підставою для відкриття кримінального провадження стала наявність у родини Іллі Вітюка квартири, яка нібито була придбана за заниженою ціною та «не за законні кошти».

Водночас, за словами відомства, слідство проігнорувало висновки експертиз, які спростували версію про занижену ціну, а також висновок НАЗК, яке не виявило ознак незаконного збагачення.

У СБУ додають, що слідчі не врахували підприємницьку діяльність дружини Вітюка з легальними доходами та свідчення очевидців, які «попри тиск з боку слідства» заперечують аргументи обвинувачення.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП оголосили підозру колишньому керівнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

