НАБУ подозревает высокопоставленного сотрудника СБУ в незаконном обогащении и недостоверном декларировании

По данным следствия, фигурант приобрел квартиру, оформил ее на члена семьи и пытался скрыть происхождение средств через фиктивные компании и поддельные доходы.

Сотрудника Службы безопасности Украины из числа высшего офицерского состава разоблачили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает НАБУ.

В НАБУ и САП не называют имени подозреваемого или его должности, однако по данным СМИ, речь идет о бывшем начальнике департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

Добавим: Служба безопасности Украины подтвердила, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бригадному генералу СБУ Илле Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Однако считают это «местью» за задержание сотрудников НАБУ в июле.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП – с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.

Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, которое подозревается в завладении средствами АО «Укрзализныця» в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом.

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не оказывались, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения оставшейся суммы в размере 8,8 млн грн, потраченной на покупку квартиры.

Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

