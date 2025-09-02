Взрывной «подарок» в помещении полиции в Одесской области – дело о теракте передано в суд

Обвиняемый будет ждать приговора за решеткой.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал террористический акт в районном управлении полиции в городе Беляевка. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина был завербован представителем разведывательного органа государства-агрессора. Выполняя задание своего куратора, он согласился изготавливать самодельные взрывные устройства и передавать их для совершения терактов на территории Одесской области. Для этого злоумышленник приобрел химические вещества, электронные компоненты и другие необходимые материалы. В своей квартире он собрал взрывчатку и подготовил ее к использованию.

23 марта 2025 года обвиняемый организовал доставку взрывного устройства в Беляевку, использовав такси. Устройство было замаскировано под подарок. По его указаниям, посылку передали женщине, которая, не подозревая о ее содержимом, занесла ее в помещение районного управления полиции. Через несколько минут взрывчатку дистанционно активировали с помощью телефонного звонка с территории России.

В результате взрыва один человек погиб, еще трое полицейских получили телесные повреждения средней тяжести. Взрыв также привел к частичному разрушению административного здания полиции, нанеся государству материальный ущерб на сумму более 220 тысяч гривен.

Обвиняемому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: совершение террористического акта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 258), незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств (ч. 1 ст. 263-1), незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 263), сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора (ч. 1 ст. 114-1), а также умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194).

В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Досудебное расследование проводило Управление Службы безопасности Украины в Одесской области. Обвиняемый ожидает судебного приговора, который определит его дальнейшую судьбу.

