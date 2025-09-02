Практика судов
  1. В Украине

Взрывной «подарок» в помещении полиции в Одесской области – дело о теракте передано в суд

21:06, 2 сентября 2025
Обвиняемый будет ждать приговора за решеткой.
Взрывной «подарок» в помещении полиции в Одесской области – дело о теракте передано в суд
Фото: ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал террористический акт в районном управлении полиции в городе Беляевка. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина был завербован представителем разведывательного органа государства-агрессора. Выполняя задание своего куратора, он согласился изготавливать самодельные взрывные устройства и передавать их для совершения терактов на территории Одесской области. Для этого злоумышленник приобрел химические вещества, электронные компоненты и другие необходимые материалы. В своей квартире он собрал взрывчатку и подготовил ее к использованию.

23 марта 2025 года обвиняемый организовал доставку взрывного устройства в Беляевку, использовав такси. Устройство было замаскировано под подарок. По его указаниям, посылку передали женщине, которая, не подозревая о ее содержимом, занесла ее в помещение районного управления полиции. Через несколько минут взрывчатку дистанционно активировали с помощью телефонного звонка с территории России.

В результате взрыва один человек погиб, еще трое полицейских получили телесные повреждения средней тяжести. Взрыв также привел к частичному разрушению административного здания полиции, нанеся государству материальный ущерб на сумму более 220 тысяч гривен.

Обвиняемому предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: совершение террористического акта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 258), незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств (ч. 1 ст. 263-1), незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 263), сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора (ч. 1 ст. 114-1), а также умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194).

В настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Досудебное расследование проводило Управление Службы безопасности Украины в Одесской области. Обвиняемый ожидает судебного приговора, который определит его дальнейшую судьбу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура полиция теракт Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео