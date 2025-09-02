Практика судів
  1. В Україні

Вибуховий «подарунок» в приміщенні поліції на Одещині – справу про теракт передано до суду

21:06, 2 вересня 2025
Обвинувачений чекатиме вироку за ґратами.
Вибуховий «подарунок» в приміщенні поліції на Одещині – справу про теракт передано до суду
Фото: ОГП
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який організував терористичний акт у районному управлінні поліції в місті Біляївка. Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік був завербований представником розвідувального органу держави-агресора. Виконуючи завдання свого куратора, він погодився виготовляти саморобні вибухові пристрої та передавати їх для здійснення терактів на території Одеської області. Для цього зловмисник придбав хімічні речовини, електронні компоненти та інші необхідні матеріали. У своїй квартирі він зібрав вибухівку та підготував її до використання.

23 березня 2025 року обвинувачений організував доставку вибухового пристрою до Біляївки, використавши таксі. Пристрій був замаскований під виглядом подарунка. За його вказівками, пакунок передали жінці, яка, не підозрюючи про його вміст, занесла його до приміщення районного управління поліції. Через кілька хвилин вибухівку дистанційно активували за допомогою телефонного дзвінка з території росії.

Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще троє поліцейських отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вибух також спричинив часткове руйнування адміністративної будівлі поліції, завдавши державі матеріальних збитків на суму понад 220 тисяч гривень.

Обвинуваченому висунуто звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України: вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258), незаконне виготовлення вибухових речовин і пристроїв (ч. 1 ст. 263-1), незаконне зберігання зброї (ч. 1 ст. 263), співпраця зі спецслужбами держави-агресора (ч. 1 ст. 114-1), а також умисне знищення майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194).

Наразі за клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування проводило Управління Служби безпеки України в Одеській області. Обвинувачений очікує на судовий вирок, який визначить його подальшу долю.

прокуратура поліція теракт Одеса

Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

