Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

В УПК предлагают изменить основания для возврата временно изъятого имущества

14:07, 2 сентября 2025
Также законодатели предлагают, чтобы в уголовном производстве, где ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок наложенного определением следственного судьи ареста на деньги субъектов хозяйствования ограничивался сроком в 4 месяца и продлевался только при определенных условиях.
В УПК предлагают изменить основания для возврата временно изъятого имущества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении как закон законопроект 12439, которым предлагается ряд изменений в уголовный процесс по усовершенствованию гарантий защиты субъектов хозяйствования.

В частности, уточняются основания прекращения временного изъятия имущества и возврата временно изъятого имущества (изменения в статью 169 УПК).

Предлагается установить, что временно изъятое имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято:

1) по постановлению прокурора, если он признает такое изъятие имущества безосновательным или откажется согласовывать ходатайство об обыске в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК (то есть, безотлагательный обыск до вынесения определения). Сейчас п. 1 предусматривает формулировку «по постановлению прокурора, если он признает такое изъятие имущества безосновательным».

При этом в ч. 3 ст. 233 УПК предлагается установить, что если прокурор откажется согласовать ходатайство следователя, дознавателя об обыске или следственный судья откажет в удовлетворении ходатайства об обыске, установленные в результате такого обыска доказательства являются недопустимыми, а временно изъятое имущество подлежит возврату после истечения сроков, установленных ч. 5 статьи 171 УПК. А ч. 5 ст. 171 УПК, в свою очередь, предусматривает, что ходатайство следователя, прокурора об аресте временно изъятого имущества должно быть подано не позднее следующего рабочего дня после изъятия имущества, иначе имущество должно быть немедленно возвращено лицу, у которого оно было изъято.

2) по определению следственного судьи или суда, в случае отказа в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте этого имущества;

2-1 (дополнили) по определению следственного судьи – в случае отказа в удовлетворении ходатайства прокурора, следователя, дознавателя о проведении обыска в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК (то есть, безотлагательного обыска).

3) по постановлению прокурора – в случае, предусмотренном ч. 5 статьи 171 УПК, – в течение 48 часов после истечения сроков, предусмотренных ч. 5 статьи 171 этого Кодекса (сейчас «в случаях, предусмотренных ч. 5 статьи 171, ч. 6 статьи 173 этого Кодекса»)

3-1 (дополнили) по определению следственного судьи или суда – в случае, предусмотренном ч. 6 статьи 173 УПК (ч. 6 с. 173 УПК предусматривает, что определение об аресте временно изъятого имущества следственный судья, суд выносит не позднее 72 часов со дня поступления в суд ходатайства, иначе такое имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято)

4) по определению следственного судьи или суда – в случае отмены ареста имущества» (сейчас просто «в случае отмены ареста»);

5) по приговору суда в уголовном производстве относительно уголовного проступка.

Также изменениями в ч. 3 ст. 170 УПК предлагается в «фактовом» уголовном производстве, в котором ни одному лицу не сообщено о подозрении, ограничить сроком наложение ареста на деньги субъектов хозяйствования в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе на средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях на территории Украины, на расходные операции.

Такой арест предлагается накладывать на основании определения следственного судьи на срок не более 4-х месяцев, который может быть продлен в пределах срока досудебного расследования в порядке, предусмотренном главой 17 УПК. В таком случае в определении о наложении ареста следственный судья обязан определить срок действия такого ареста.

Вместе с тем, из законопроекта ко второму чтению решили изъять все нормы, которые касались срочности ареста имущества.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект УПК Уголовный процессуальный кодекс Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео