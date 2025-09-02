В УПК предлагают изменить основания для возврата временно изъятого имущества

Также законодатели предлагают, чтобы в уголовном производстве, где ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок наложенного определением следственного судьи ареста на деньги субъектов хозяйствования ограничивался сроком в 4 месяца и продлевался только при определенных условиях.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении как закон законопроект 12439, которым предлагается ряд изменений в уголовный процесс по усовершенствованию гарантий защиты субъектов хозяйствования.

В частности, уточняются основания прекращения временного изъятия имущества и возврата временно изъятого имущества (изменения в статью 169 УПК).

Предлагается установить, что временно изъятое имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято:

1) по постановлению прокурора, если он признает такое изъятие имущества безосновательным или откажется согласовывать ходатайство об обыске в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК (то есть, безотлагательный обыск до вынесения определения). Сейчас п. 1 предусматривает формулировку «по постановлению прокурора, если он признает такое изъятие имущества безосновательным».

При этом в ч. 3 ст. 233 УПК предлагается установить, что если прокурор откажется согласовать ходатайство следователя, дознавателя об обыске или следственный судья откажет в удовлетворении ходатайства об обыске, установленные в результате такого обыска доказательства являются недопустимыми, а временно изъятое имущество подлежит возврату после истечения сроков, установленных ч. 5 статьи 171 УПК. А ч. 5 ст. 171 УПК, в свою очередь, предусматривает, что ходатайство следователя, прокурора об аресте временно изъятого имущества должно быть подано не позднее следующего рабочего дня после изъятия имущества, иначе имущество должно быть немедленно возвращено лицу, у которого оно было изъято.

2) по определению следственного судьи или суда, в случае отказа в удовлетворении ходатайства прокурора об аресте этого имущества;

2-1 (дополнили) по определению следственного судьи – в случае отказа в удовлетворении ходатайства прокурора, следователя, дознавателя о проведении обыска в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК (то есть, безотлагательного обыска).

3) по постановлению прокурора – в случае, предусмотренном ч. 5 статьи 171 УПК, – в течение 48 часов после истечения сроков, предусмотренных ч. 5 статьи 171 этого Кодекса (сейчас «в случаях, предусмотренных ч. 5 статьи 171, ч. 6 статьи 173 этого Кодекса»)

3-1 (дополнили) по определению следственного судьи или суда – в случае, предусмотренном ч. 6 статьи 173 УПК (ч. 6 с. 173 УПК предусматривает, что определение об аресте временно изъятого имущества следственный судья, суд выносит не позднее 72 часов со дня поступления в суд ходатайства, иначе такое имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято)

4) по определению следственного судьи или суда – в случае отмены ареста имущества» (сейчас просто «в случае отмены ареста»);

5) по приговору суда в уголовном производстве относительно уголовного проступка.

Также изменениями в ч. 3 ст. 170 УПК предлагается в «фактовом» уголовном производстве, в котором ни одному лицу не сообщено о подозрении, ограничить сроком наложение ареста на деньги субъектов хозяйствования в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе на средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях на территории Украины, на расходные операции.

Такой арест предлагается накладывать на основании определения следственного судьи на срок не более 4-х месяцев, который может быть продлен в пределах срока досудебного расследования в порядке, предусмотренном главой 17 УПК. В таком случае в определении о наложении ареста следственный судья обязан определить срок действия такого ареста.

Вместе с тем, из законопроекта ко второму чтению решили изъять все нормы, которые касались срочности ареста имущества.

Автор: Наталя Мамченко

