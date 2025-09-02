Практика судов
  1. В Украине

Контракты по образцу «18-24» распространят на другие возрастные группы и мобилизованных — Павел Палиса

21:05, 2 сентября 2025
В Украине готовят новые контракты для военных разных возрастов и уже мобилизованных граждан.
Контракты по образцу «18-24» распространят на другие возрастные группы и мобилизованных — Павел Палиса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На базе контракта «18-24» в ближайшее время могут появиться предложения для других возрастных категорий, а также для уже мобилизованных военнослужащих в рядах ВСУ. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью «Суспільному».

«Не хочу спойлерить, но в ближайшее время всё это будет анонсировано. Как только завершатся соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе контракта “18-24” будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также, возможно, для уже мобилизованных граждан в рядах Вооружённых сил Украины», — пояснил он.

Палиса добавил, что этот контракт чётко даст людям понимание сроков службы, возможностей изменений, определённых льгот и так далее.

В то же время Палица подчеркнул, что подход к этому вопросу должен быть максимально взвешенным.

«Здесь, как у врачей: главное — не навредить», — добавил заместитель руководителя ОП.

Также Павел Палиса отметил, что в ближайшее время Министерство обороны и Генеральный штаб представят механизмы, которые должны устранить коррупционные риски и обеспечить справедливый подход к мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные контракт военнослужащие контрактник мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео