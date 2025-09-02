Контракты по образцу «18-24» распространят на другие возрастные группы и мобилизованных — Павел Палиса

В Украине готовят новые контракты для военных разных возрастов и уже мобилизованных граждан.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На базе контракта «18-24» в ближайшее время могут появиться предложения для других возрастных категорий, а также для уже мобилизованных военнослужащих в рядах ВСУ. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью «Суспільному».

«Не хочу спойлерить, но в ближайшее время всё это будет анонсировано. Как только завершатся соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе контракта “18-24” будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также, возможно, для уже мобилизованных граждан в рядах Вооружённых сил Украины», — пояснил он.

Палиса добавил, что этот контракт чётко даст людям понимание сроков службы, возможностей изменений, определённых льгот и так далее.

В то же время Палица подчеркнул, что подход к этому вопросу должен быть максимально взвешенным.

«Здесь, как у врачей: главное — не навредить», — добавил заместитель руководителя ОП.

Также Павел Палиса отметил, что в ближайшее время Министерство обороны и Генеральный штаб представят механизмы, которые должны устранить коррупционные риски и обеспечить справедливый подход к мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.