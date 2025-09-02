Практика судів
  1. В Україні

Контракти за зразком «18-24» поширять на інші вікові групи та мобілізованих — Павло Паліса

21:05, 2 вересня 2025
В Україні готують нові контракти для військових різних вікових категорій та вже мобілізованих громадян.
Контракти за зразком «18-24» поширять на інші вікові групи та мобілізованих — Павло Паліса
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На базі контракту «18-24» найближчим часом можуть з’явитися пропозиції для інших вікових категорій, а також для вже мобілізованих військовослужбовців у лавах ЗСУ. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю «Суспільному».

«Не хочу спойлерити, але найближчим часом це все буде анонсовано. Щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях, на базі контракту “18-24” буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також, можливо, для вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України», — пояснив він.

Паліса додав, що цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг тощо.

Водночас Паліса наголосив, що підхід до цього питання має бути максимально виваженим.

«Тут, як у лікарів: головне — не нашкодити», — додав заступник керівника ОП.

Також Павло Паліса зазначив, що найближчим часом Міністерство оборони та Генеральний штаб представлять механізми, які мають усунути корупційні ризики та забезпечити справедливий підхід до мобілізації. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові контракт військовослужбовці контрактник мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду