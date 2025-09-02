Контракти за зразком «18-24» поширять на інші вікові групи та мобілізованих — Павло Паліса

В Україні готують нові контракти для військових різних вікових категорій та вже мобілізованих громадян.

На базі контракту «18-24» найближчим часом можуть з’явитися пропозиції для інших вікових категорій, а також для вже мобілізованих військовослужбовців у лавах ЗСУ. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю «Суспільному».

«Не хочу спойлерити, але найближчим часом це все буде анонсовано. Щойно завершаться відповідні експертизи на різних рівнях, на базі контракту “18-24” буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також, можливо, для вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України», — пояснив він.

Паліса додав, що цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг тощо.

Водночас Паліса наголосив, що підхід до цього питання має бути максимально виваженим.

«Тут, як у лікарів: головне — не нашкодити», — додав заступник керівника ОП.

Також Павло Паліса зазначив, що найближчим часом Міністерство оборони та Генеральний штаб представлять механізми, які мають усунути корупційні ризики та забезпечити справедливий підхід до мобілізації.

