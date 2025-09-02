Суд в США отклонил коллективный иск против Intel по поводу «медленных» процессоров

Суд отклонил коллективный иск против Intel из-за «медленных процессоров», но позволил потребителям продолжить борьбу на уровне отдельных штатов.

В США суд отклонил часть обвинений в ложной рекламе против корпорации Intel, но оставил возможность продолжить дело на уровне отдельных штатов. Об этом сообщает Courthouse News.

В частности, окружной судья Хейвуд С. Гиллиам-младший отклонил коллективный иск потребителей, которые утверждали, что Intel намеренно продавала процессоры с критической уязвимостью безопасности. По словам истцов, исправление этой проблемы возможно лишь за счет снижения производительности чипов — иногда до 50%.

Почему иск отклонили

Судья отметил, что истцы не смогли доказать, что покупали продукцию, основываясь на ложных заявлениях или сокрытии информации со стороны Intel. В частности, они продемонстрировали лишь «спекулятивную связь» между рекламой компании и своим решением приобрести процессоры.

«Поскольку истцы не доказали фактической зависимости от каких-либо вводящих в заблуждение утверждений, суд отклоняет их требования по законам Калифорнии», — говорится в постановлении.

Суд также подчеркнул, что уязвимость в процессорах не делала устройства «непригодными к использованию», что является ключевым критерием для доказательства мошеннического сокрытия дефекта.

Что осталось в деле

Несмотря на это, суд отказался полностью закрыть дело. Иски, поданные по законам Орегона, Канзаса, Иллинойса и Миннесоты, остаются действительными. Intel не смогла убедить суд в их необоснованности.

Теперь истцы должны до сентября подать совместное заявление относительно дальнейшего ведения дела: либо продолжать борьбу на уровне штатов, либо перейти к вынесению окончательного решения, чтобы обжаловать его в апелляционном суде.

Предыстория

Коллективный иск против Intel был подан в конце 2023 года. Потребители заявили, что компания сознательно продавала процессоры с уязвимостью Downfall, выявленной еще в 2018 году. Этот дефект ослабляет защиту памяти и механизмы доступа к ней, что составляет основу работы современных многозадачных CPU.

По мнению истцов, предложенное Intel обновление устраняет проблему, но приводит к существенному снижению производительности — до 50% в повседневных задачах. Они называют такое решение «лечением, не лучшим, чем болезнь».

В августе 2024 года суд впервые отклонил коллективный иск, но позволил его доработать. Обновленная версия была подана в сентябре, после чего Intel вновь попыталась добиться закрытия дела.

Дело рассматривает федеральный суд Северного округа Калифорнии.

