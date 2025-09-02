Практика судів
  1. У світі

Суд у США відхилив колективний позов проти Intel щодо «повільних» процесорів

20:48, 2 вересня 2025
Суд відхилив колективний позов проти Intel через «повільні процесори», але дозволив споживачам продовжити боротьбу на рівні окремих штатів.
Суд у США відхилив колективний позов проти Intel щодо «повільних» процесорів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США суд відкинув частину звинувачень у неправдивій рекламі проти корпорації Intel, але залишив можливість продовжити справу на рівні окремих штатів. Про це повідомляє Courthouse News.

Зокрема, окружний суддя Гейвуд С. Ґілліам-молодший відхилив колективний позов споживачів, які стверджували, що Intel навмисно продавала процесори з критичною вразливістю безпеки. За словами позивачів, виправлення цієї проблеми можливе лише за рахунок зниження продуктивності чипів — іноді аж на 50%.

Чому позов відхилили

Суддя зазначив, що позивачі не змогли довести, що купували продукцію, спираючись на неправдиві заяви чи приховування інформації з боку Intel. Зокрема, вони продемонстрували лише «спекулятивний зв’язок» між рекламою компанії та своїм рішенням придбати процесори.

«Оскільки позивачі не довели фактичної залежності від жодних оманливих тверджень, суд відхиляє їхні вимоги за законами Каліфорнії», — йдеться в ухвалі.

Суд також підкреслив, що вразливість у процесорах не робила пристрої «непридатними до використання», що є ключовим критерієм для доведення шахрайського приховування дефекту.

Що залишилося у справі

Незважаючи на це, суд відмовився повністю закрити справу. Позови, подані за законами Орегону, Канзасу, Іллінойсу та Міннесоти, залишаються чинними. Intel не змогла переконати суд у їхній безпідставності.

Тепер позивачі мають до вересня подати спільну заяву щодо подальшого ведення справи: або продовжувати боротьбу на рівні штатів, або перейти до винесення остаточного рішення, щоб оскаржити його в апеляційному суді.

Передісторія

Колективний позов проти Intel був поданий наприкінці 2023 року. Споживачі заявили, що компанія свідомо продавала процесори з уразливістю Downfall, виявленою ще у 2018 році. Цей дефект послаблює захист пам’яті та механізми доступу до неї, що становить основу роботи сучасних багатозадачних CPU.

На думку позивачів, запропоноване Intel оновлення усуває проблему, але призводить до суттєвого зниження швидкодії — до 50% у повсякденних завданнях. Вони називають таке рішення «лікуванням, не кращим за хворобу».

У серпні 2024 року суд уперше відхилив колективний позов, але дозволив його доопрацювати. Оновлену версію подали у вересні, після чого Intel знову спробувала домогтися закриття справи.

Справу розглядає федеральний суд Північного округу Каліфорнії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду