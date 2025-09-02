Суд у США відхилив колективний позов проти Intel щодо «повільних» процесорів

Суд відхилив колективний позов проти Intel через «повільні процесори», але дозволив споживачам продовжити боротьбу на рівні окремих штатів.

У США суд відкинув частину звинувачень у неправдивій рекламі проти корпорації Intel, але залишив можливість продовжити справу на рівні окремих штатів. Про це повідомляє Courthouse News.

Зокрема, окружний суддя Гейвуд С. Ґілліам-молодший відхилив колективний позов споживачів, які стверджували, що Intel навмисно продавала процесори з критичною вразливістю безпеки. За словами позивачів, виправлення цієї проблеми можливе лише за рахунок зниження продуктивності чипів — іноді аж на 50%.

Чому позов відхилили

Суддя зазначив, що позивачі не змогли довести, що купували продукцію, спираючись на неправдиві заяви чи приховування інформації з боку Intel. Зокрема, вони продемонстрували лише «спекулятивний зв’язок» між рекламою компанії та своїм рішенням придбати процесори.

«Оскільки позивачі не довели фактичної залежності від жодних оманливих тверджень, суд відхиляє їхні вимоги за законами Каліфорнії», — йдеться в ухвалі.

Суд також підкреслив, що вразливість у процесорах не робила пристрої «непридатними до використання», що є ключовим критерієм для доведення шахрайського приховування дефекту.

Що залишилося у справі

Незважаючи на це, суд відмовився повністю закрити справу. Позови, подані за законами Орегону, Канзасу, Іллінойсу та Міннесоти, залишаються чинними. Intel не змогла переконати суд у їхній безпідставності.

Тепер позивачі мають до вересня подати спільну заяву щодо подальшого ведення справи: або продовжувати боротьбу на рівні штатів, або перейти до винесення остаточного рішення, щоб оскаржити його в апеляційному суді.

Передісторія

Колективний позов проти Intel був поданий наприкінці 2023 року. Споживачі заявили, що компанія свідомо продавала процесори з уразливістю Downfall, виявленою ще у 2018 році. Цей дефект послаблює захист пам’яті та механізми доступу до неї, що становить основу роботи сучасних багатозадачних CPU.

На думку позивачів, запропоноване Intel оновлення усуває проблему, але призводить до суттєвого зниження швидкодії — до 50% у повсякденних завданнях. Вони називають таке рішення «лікуванням, не кращим за хворобу».

У серпні 2024 року суд уперше відхилив колективний позов, але дозволив його доопрацювати. Оновлену версію подали у вересні, після чого Intel знову спробувала домогтися закриття справи.

Справу розглядає федеральний суд Північного округу Каліфорнії.

