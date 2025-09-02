Президент подписал закон о создании отдельного перечня предприятий Defence City с налоговыми льготами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании отдельного перечня предприятий Defence City. Об этом сообщили народные депутаты Галина Янченко и Данил Гетманцев.
Эти предприятия получат 10-летние налоговые и другие льготы. Также данные о предприятиях из перечня в публичных реестрах будут закрыты.
Реестр предприятий-резидентов Defence City будет вести Минобороны.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13420, которым предлагается предоставить налоговые льготы на 10 лет предприятиям, которые Минобороны включит в перечень резидентов Defence City.
Эти предприятия-резиденты Defence City получат:
- налоговые льготы:
- упрощение таможенных процедур
- упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения (без получения полномочий)
- возможность установления Нацбанком особенностей валютного надзора и валютных операций
- поддержку в процессе релокации и повышения защищенности производственных мощностей ОПК.
Также согласно закону Кабмину поручат в месячный срок утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о резидентах Defence City.
Заключительные положения Закона «О публичных электронных реестрах» дополняются нормой о том, что в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения общий доступ ограничивается держателем соответствующего реестра в части информации (сведений) о резидентах Defence City, в частности, это будет касаться данных из:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.