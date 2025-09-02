Президент подписал закон о создании отдельного перечня предприятий Defence City с налоговыми льготами

Также информация о предприятиях Defence City, которые определит Минобороны, будет закрыта в публичных реестрах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании отдельного перечня предприятий Defence City. Об этом сообщили народные депутаты Галина Янченко и Данил Гетманцев.

Эти предприятия получат 10-летние налоговые и другие льготы. Также данные о предприятиях из перечня в публичных реестрах будут закрыты.

Реестр предприятий-резидентов Defence City будет вести Минобороны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13420, которым предлагается предоставить налоговые льготы на 10 лет предприятиям, которые Минобороны включит в перечень резидентов Defence City.

Эти предприятия-резиденты Defence City получат:

- налоговые льготы:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования

освобождение от земельного налога

освобождение от налога на недвижимость

освобождение от экологического налога

- упрощение таможенных процедур

- упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения (без получения полномочий)

- возможность установления Нацбанком особенностей валютного надзора и валютных операций

- поддержку в процессе релокации и повышения защищенности производственных мощностей ОПК.

Также согласно закону Кабмину поручат в месячный срок утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о резидентах Defence City.

Заключительные положения Закона «О публичных электронных реестрах» дополняются нормой о том, что в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения общий доступ ограничивается держателем соответствующего реестра в части информации (сведений) о резидентах Defence City, в частности, это будет касаться данных из:

Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований

Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество

Государственного земельного кадастра

Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины

Государственного реестра промышленных образцов Украины

Государственного реестра свидетельств Украины на торговые марки и других определенных Кабмином публичных электронных реестров относительно таких резидентов.

