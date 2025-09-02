Президент підписав закон про створення окремого переліку підприємств Defence City з податковими пільгами

Також інформація про підприємства Defence City, які визначить Міноборони, буде закрита в публічних реєстрах.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення окремого переліку підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги. Також дані про підприємства з переліку в публічних реєстрах будуть закриті. Про це повідомили народні депутати Галина Янченко та Данило Гетманцев.

Реєстр підприємств-резидентів Defence City буде вести Міноборони.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13420, яким пропонується надати податкові пільги на 10 років підприємствам, які Міноборони включить до переліку резидентів Defence City.

Ці підприємства-резиденти Defence City отримають:

- податкові пільги:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування

звільнення від земельного податку

звільнення від податку на нерухомість

звільнення від екологічного податку

- спрощення митних процедур

- спрощений експортний контроль для товарів військового призначення (без отримання повноважень)

- можливість встановлення Нацбанком особливостей валютного нагляду та валютних операцій

- підтримка у процесі релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей ОПК.

Також відповідно до закону Кабміну доручать у місячний строк затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City.

Прикінцеві положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнюються нормою про те, що протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення загальний доступ обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті, зокрема, це буде стосуватися даних з:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державного земельного кадастру

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

Державного реєстру України промислових зразків

Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки тощо – та інших визначених Кабміном публічних електронних реєстрів щодо таких резидентів.

