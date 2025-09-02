В школьных буфетах нельзя продавать кофе, чипсы, пирожные и хот-доги — Госпродпотребслужба

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что в Украине есть четкие требования к организации питания детей в учебных заведениях. Перечень того, что запрещено продавать в школьных буфетах, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 № 305.
В ведомстве напомнили, что в школьных буфетах и столовых нельзя реализовывать:
Блюда и продукты с высоким содержанием соли и сахара, в частности:
▫️ соленые снеки (чипсы, сухарики и т. п.);
▫️ кондитерские изделия с кремом, глазированные конфеты, пирожные, торты;
▫️ сдобные булочки с большим количеством сахара.
Напитки:
▫️ газированные сладкие напитки;
▫️ энергетики, тонизирующие напитки;
▫️ кофе.
Фастфуд и продукты с высоким содержанием трансжиров:
▫️ гамбургеры, хот-доги, шаурма и т. п.;
▫️ продукты, жареные в большом количестве жира.
Продукты, не соответствующие нормам безопасности:
▫️ с просроченным сроком годности;
▫️ без маркировки;
▫️ содержащие искусственные красители, подсластители, ароматизаторы в превышенных количествах.
Вместо этого в школьных буфетах разрешается продавать: свежие фрукты и овощи, бутерброды из цельнозернового хлеба, молочные продукты (с невысоким содержанием жира и без добавленного сахара), натуральные соки, питьевую воду.
