В школьных буфетах нельзя продавать кофе, чипсы, пирожные и хот-доги — Госпродпотребслужба

В Госпродпотребслужбе напомнили, что в школьных буфетах и столовых нельзя реализовывать ряд продуктов.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что в Украине есть четкие требования к организации питания детей в учебных заведениях. Перечень того, что запрещено продавать в школьных буфетах, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 24.03.2021 № 305.

В ведомстве напомнили, что в школьных буфетах и столовых нельзя реализовывать:

Блюда и продукты с высоким содержанием соли и сахара, в частности:

▫️ соленые снеки (чипсы, сухарики и т. п.);

▫️ кондитерские изделия с кремом, глазированные конфеты, пирожные, торты;

▫️ сдобные булочки с большим количеством сахара.

Напитки:

▫️ газированные сладкие напитки;

▫️ энергетики, тонизирующие напитки;

▫️ кофе.

Фастфуд и продукты с высоким содержанием трансжиров:

▫️ гамбургеры, хот-доги, шаурма и т. п.;

▫️ продукты, жареные в большом количестве жира.

Продукты, не соответствующие нормам безопасности:

▫️ с просроченным сроком годности;

▫️ без маркировки;

▫️ содержащие искусственные красители, подсластители, ароматизаторы в превышенных количествах.

Вместо этого в школьных буфетах разрешается продавать: свежие фрукты и овощи, бутерброды из цельнозернового хлеба, молочные продукты (с невысоким содержанием жира и без добавленного сахара), натуральные соки, питьевую воду.

