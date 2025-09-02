У шкільних буфетах не можна продавати каву, чіпси, тістечка та хот-доги — Держпродспоживслужба

У Держпродспоживслужбі нагадали, шо у шкільних буфетах та їдальнях не можна реалізовувати низку продуктів.

Фото: depositphotos.com

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що в Україні є чіткі вимоги до організації харчування дітей у закладах освіти. Перелік того, що заборонено продавати в шкільних буфетах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305.

У відомстві нагадали, що у шкільних буфетах та їдальнях не можна реалізовувати:

Страви та продукти з високим вмістом солі та цукру, зокрема:

▫️ солоні снеки (чіпси, сухарики тощо);

▫️ кондитерські вироби з кремом, глазуровані цукерки, тістечка, торти;

▫️ здобні булочки з великою кількістю цукру.

Напої:

▫️ газовані солодкі напої;

▫️ енергетики, тонізуючі напої;

▫️ кава.

Фастфуд та продукти з високим вмістом трансжирів:

▫️ гамбургери, хот-доги, шаурма тощо;

▫️ продукти, що смажені у великій кількості жиру.

Продукти, що не відповідають нормам безпечності:

▫️ з простроченим терміном придатності;

▫️ без маркування;

▫️ ті, що містять штучні барвники, підсолоджувачі, ароматизатори у перевищених кількостях.

Натомість у шкільних буфетах дозволяється продавати: свіжі фрукти та овочі, бутерброди з цільнозернового хліба, молочні продукти (з невисоким вмістом жиру та без доданого цукру), натуральні соки, питну воду.

