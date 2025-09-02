Практика судів
  1. В Україні

У шкільних буфетах не можна продавати каву, чіпси, тістечка та хот-доги — Держпродспоживслужба

19:54, 2 вересня 2025
У Держпродспоживслужбі нагадали, шо у шкільних буфетах та їдальнях не можна реалізовувати низку продуктів.
У шкільних буфетах не можна продавати каву, чіпси, тістечка та хот-доги — Держпродспоживслужба
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що в Україні є чіткі вимоги до організації харчування дітей у закладах освіти. Перелік того, що заборонено продавати в шкільних буфетах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305.

У відомстві нагадали, що у шкільних буфетах та їдальнях не можна реалізовувати:

Страви та продукти з високим вмістом солі та цукру, зокрема:

▫️ солоні снеки (чіпси, сухарики тощо);

▫️ кондитерські вироби з кремом, глазуровані цукерки, тістечка, торти;

▫️ здобні булочки з великою кількістю цукру.

Напої:

▫️ газовані солодкі напої;

▫️ енергетики, тонізуючі напої;

▫️ кава.

Фастфуд та продукти з високим вмістом трансжирів:

▫️ гамбургери, хот-доги, шаурма тощо;

▫️ продукти, що смажені у великій кількості жиру.

Продукти, що не відповідають нормам безпечності:

▫️ з простроченим терміном придатності;

▫️ без маркування;

▫️ ті, що містять штучні барвники, підсолоджувачі, ароматизатори у перевищених кількостях.

Натомість у шкільних буфетах дозволяється продавати: свіжі фрукти та овочі, бутерброди з цільнозернового хліба, молочні продукти (з невисоким вмістом жиру та без доданого цукру), натуральні соки, питну воду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпродспоживслужба школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду