У шкільних буфетах не можна продавати каву, чіпси, тістечка та хот-доги — Держпродспоживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що в Україні є чіткі вимоги до організації харчування дітей у закладах освіти. Перелік того, що заборонено продавати в шкільних буфетах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305.
У відомстві нагадали, що у шкільних буфетах та їдальнях не можна реалізовувати:
Страви та продукти з високим вмістом солі та цукру, зокрема:
▫️ солоні снеки (чіпси, сухарики тощо);
▫️ кондитерські вироби з кремом, глазуровані цукерки, тістечка, торти;
▫️ здобні булочки з великою кількістю цукру.
Напої:
▫️ газовані солодкі напої;
▫️ енергетики, тонізуючі напої;
▫️ кава.
Фастфуд та продукти з високим вмістом трансжирів:
▫️ гамбургери, хот-доги, шаурма тощо;
▫️ продукти, що смажені у великій кількості жиру.
Продукти, що не відповідають нормам безпечності:
▫️ з простроченим терміном придатності;
▫️ без маркування;
▫️ ті, що містять штучні барвники, підсолоджувачі, ароматизатори у перевищених кількостях.
Натомість у шкільних буфетах дозволяється продавати: свіжі фрукти та овочі, бутерброди з цільнозернового хліба, молочні продукти (з невисоким вмістом жиру та без доданого цукру), натуральні соки, питну воду.
