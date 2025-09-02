Практика судов
Британскую юристку, присвоившую £85 тысяч у своих клиентов, лишили права практики

20:12, 2 сентября 2025
Мошенничество под прикрытием доверенности – часть похищенных средств женщина потратила на отдых.
Британскую юристку, присвоившую £85 тысяч у своих клиентов, лишили права практики
 В Великобритании из списка практикующих исключили юристку, которая присвоила £85 тысяч у двух своих клиентов, использовав доверенность. Часть денег она потратила на отдых. Об этом сообщает Law Gazette.

Как установил Дисциплинарный трибунал солиситоров (SDT), Алисон Хейли Гриффитс, которая работала в отделе наследственного права компании Regulatory Law Limited в Суиндоне, между декабрем 2018-го и февралем 2021-го незаконно сняла со счета клиентки £49 482, используя доверенность. Деньги переводились на ее собственный счет или снимались через банкоматы. Часть средств была потрачена на покупки и оплату отпуска.

Позднее, с марта по октябрь 2021 года, Гриффитс повторила схему уже с другим клиентом — присвоила £35 790.

В 2023 году юристка признала себя виновной в мошенничестве через злоупотребление доверием. В феврале 2024 года суд приговорил ее к 24 месяцам лишения свободы.

Судья отметил, что клиентка А была особенно уязвимой — пожилого возраста, с деменцией и без родственников. Другой клиент, лицо В, также имел проблемы со здоровьем и в результате действий юристки остался без оплаченного ухода.

Трибунал подчеркнул, что проступок Гриффитс «чрезвычайно серьезен», и никакое иное наказание, кроме исключения из списка солиситоров, не могло бы обеспечить защиту общества и сохранить репутацию профессии.

Расходы на рассмотрение дела с нее не взыскивали.

суд юрист Великобритания

