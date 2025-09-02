Практика судів
  1. У світі

Британську юристку, яка привласнила £85 тисяч у своїх клієнтів, позбавили права практики

20:12, 2 вересня 2025
Шахрайство під прикриттям довіреності — частину викрадених коштів жінка витратила на відпочинок.
Британську юристку, яка привласнила £85 тисяч у своїх клієнтів, позбавили права практики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії зі списку практикуючих виключили юристку, яка привласнила £85 тисяч у двох своїх клієнтів, використавши довіреність. Частину грошей вона витратила на відпочинок. Про це повідомляє Law Gazette.

Як встановив Дисциплінарний трибунал соліситорів (SDT), Алісон Гейлі Гріффітс, яка працювала у відділі спадкового права компанії Regulatory Law Limited у Свіндоні, між груднем 2018-го і лютим 2021-го незаконно зняла з рахунку клієнтки £49 482, використавши довіреність. Гроші переводилися на її власний рахунок або знімалися через банкомати. Частину коштів витратили на покупки та оплату відпустки.

Пізніше, з березня по жовтень 2021 року, Гріффітс повторила схему вже з іншим клієнтом — привласнила £35 790.

У 2023 році юристка визнала себе винною у шахрайстві через зловживання довірою. У лютому 2024 року суд засудив її до 24 місяців позбавлення волі.

Суддя зазначив, що клієнтка А була особливо вразливою — похилого віку, із деменцією та без родичів. Інший клієнт, особа В, також мав проблеми зі здоров’ям і внаслідок дій юристки залишився без оплаченого догляду.

Трибунал підкреслив, що проступок Гріффітс «надзвичайно серйозний», і жодне інше покарання, крім виключення зі списку соліситорів, не могло б забезпечити захист суспільства та зберегти репутацію професії.

Витрати на розгляд справи з неї не стягували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд юрист Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду