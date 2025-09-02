Британську юристку, яка привласнила £85 тисяч у своїх клієнтів, позбавили права практики

Шахрайство під прикриттям довіреності — частину викрадених коштів жінка витратила на відпочинок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії зі списку практикуючих виключили юристку, яка привласнила £85 тисяч у двох своїх клієнтів, використавши довіреність. Частину грошей вона витратила на відпочинок. Про це повідомляє Law Gazette.

Як встановив Дисциплінарний трибунал соліситорів (SDT), Алісон Гейлі Гріффітс, яка працювала у відділі спадкового права компанії Regulatory Law Limited у Свіндоні, між груднем 2018-го і лютим 2021-го незаконно зняла з рахунку клієнтки £49 482, використавши довіреність. Гроші переводилися на її власний рахунок або знімалися через банкомати. Частину коштів витратили на покупки та оплату відпустки.

Пізніше, з березня по жовтень 2021 року, Гріффітс повторила схему вже з іншим клієнтом — привласнила £35 790.

У 2023 році юристка визнала себе винною у шахрайстві через зловживання довірою. У лютому 2024 року суд засудив її до 24 місяців позбавлення волі.

Суддя зазначив, що клієнтка А була особливо вразливою — похилого віку, із деменцією та без родичів. Інший клієнт, особа В, також мав проблеми зі здоров’ям і внаслідок дій юристки залишився без оплаченого догляду.

Трибунал підкреслив, що проступок Гріффітс «надзвичайно серйозний», і жодне інше покарання, крім виключення зі списку соліситорів, не могло б забезпечити захист суспільства та зберегти репутацію професії.

Витрати на розгляд справи з неї не стягували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.