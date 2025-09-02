Андрей Ермак рассказал о начале реформы Офиса Президента

Андрей Ермак рассказал, что реформа Офиса Президента уже началась.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ОП проведут реформу с целью привлечь к работе военнослужащих с подтвержденным боевым опытом или ветеранов.

Андрей Ермак рассказал, что реформа Офиса Президента уже началась. Благодаря ей возрастет количество военных и ветеранов среди сотрудников во всех департаментах ведомства.

Так, к команде Офиса Президента присоединилась военнослужащая и ученая Вита Титаренко, которая будет работать над проектами в сфере культуры, истории и религии, а также сотрудничать с Институтом национальной памяти.

Вита родилась в Лебедине на Сумщине, получила педагогическое и философское образование, защитила кандидатскую и докторскую по религиоведению, преподавала в киевских вузах и работала в Институте философии НАН Украины. Даже во время войны не прекращала преподавать студентам онлайн.

Ее муж, Алексей Титаренко, добровольцем ушел на фронт в 2014 году, а позже стал одним из ведущих аналитиков в Администрации и Офисе Президента. В 2022 году супруги вместе пошли на службу. Алексей погиб в боях под Бахмутом, а через полгода Вита потеряла еще и брата Эдуарда, который погиб под Угледаром. Оба награждены орденами «За мужество».

«Но Вита осталась в строю. От Донетчины — до штаба Командования Сил ТрО, от работы со стрессом бойцов на „нуле“ — до управления „Мавиком“. Ее кредо простое и очень сильное: „Не только говорить о принципах, но и жить ими. Делай для победы все, что можешь, где бы ты ни была“, — рассказал Андрей Ермак.

Теперь она начинает новый этап в команде Офиса Президента — будет работать над проектами в сфере культуры, истории и религии, а также сотрудничать с Институтом национальной памяти. Уже на следующей неделе она приступит к выполнению обязанностей.

По словам Ермака, на этой неделе к команде присоединятся еще двое военных. Он подчеркнул, что усиление состава Офиса ветеранами и воинами будет продолжаться.

