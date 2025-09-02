Практика судів
  1. В Україні

Андрій Єрмак розповів про початок реформи Офісу Президента

20:19, 2 вересня 2025
Андрій Єрмак розповів, що реформа Офісу Президента вже почалася.
Андрій Єрмак розповів про початок реформи Офісу Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що в ОП проведуть реформу з метою залучити до роботи військовослужбовців з підтвердженим бойовим досвідом або ветеранів.

Андрій Єрмак розповів, що реформа Офісу Президента вже почалася. Завдяки їй зросте кількість військових та ветеранів серед працівників у всіх департаментах відомства.

Так, до команди Офісу Президента приєдналася військова та науковиця Віта Титаренко, яка працюватиме над проєктами у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам’яті.

Віта народилася в Лебедині на Сумщині, здобула педагогічну та філософську освіту, захистила кандидатську і докторську з релігієзнавства, викладала у київських вишах та працювала в Інституті філософії НАН України. Навіть під час війни не припиняла викладати студентам онлайн.

Її чоловік, Олексій Титаренко, добровольцем пішов на фронт у 2014 році, а згодом став одним із провідних аналітиків в Адміністрації та Офісі Президента. У 2022 році подружжя разом пішло на службу. Олексій загинув у боях під Бахмутом, а через пів року Віта втратила ще й брата Едуарда, який загинув під Вугледаром. Обоє нагороджені орденами «За мужність».

«Але Віта залишилася у строю. Від Донеччини — до штабу Командування Сил ТрО, від роботи зі стресом бійців на «нулі» — до керування «Мавіком». Її кредо просте й дуже сильне: «Не лише говорити про принципи, а й жити ними. Роби для перемоги все, що можеш, де б ти не була», — розповів Андрій Єрмак.

Тепер вона розпочинає новий етап у команді Офісу Президента — працюватиме над проектами у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам’яті. Вже наступного тижня вона приступить до виконання обов’язків.

За словами Єрмака, цього тижня до команди приєднаються ще двоє військових. Він наголосив, що посилення складу Офісу ветеранами та воїнами триватиме.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

офіс президента Андрій Єрмак

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спеціалізований окружний адміністративний суд буде одним з найпотужніших судів України – Офіс Президента

В Офісі Президента повідомили, що на нові суди покладені великі надії, а українських правників закликали взяти участь у майбутньому конкурсі.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Верховна Рада розгляне постанову, яка може дозволити повернуті прямі трансляції засідань парламенту

Хоча у вступній частині проекту йдеться про те, що постанова приймається з метою забезпечення прямих трансляцій відкритих засідань Верховної Ради парламентським телеканалом «Рада», у самому проекті немає прямої норми про зобов’язання відновити такі трансляції.

У Верховній Раді вважають, що вільний перетин кордону чоловіками 18-22 років стимулюватиме в’їзд юнаків в Україну

У Раді заявили, що тепер хлопці, які навчалися за кордоном і не могли приїхати з 2022 року в Україну, «зможуть обійняти рідних».

У КПК пропонують змінити підстави для повернення тимчасово вилученого майна

Також законодавці пропонують, щоб у кримінальному провадженні, де жодній особі не повідомлено про підозру, строк накладеного ухвалою слідчого судді арешту на гроші суб’єктів господарювання обмежувався строком у 4 місяці і продовжувався лише за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду