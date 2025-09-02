Андрій Єрмак розповів про початок реформи Офісу Президента

Андрій Єрмак розповів, що реформа Офісу Президента вже почалася.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що в ОП проведуть реформу з метою залучити до роботи військовослужбовців з підтвердженим бойовим досвідом або ветеранів.

Андрій Єрмак розповів, що реформа Офісу Президента вже почалася. Завдяки їй зросте кількість військових та ветеранів серед працівників у всіх департаментах відомства.

Так, до команди Офісу Президента приєдналася військова та науковиця Віта Титаренко, яка працюватиме над проєктами у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам’яті.

Віта народилася в Лебедині на Сумщині, здобула педагогічну та філософську освіту, захистила кандидатську і докторську з релігієзнавства, викладала у київських вишах та працювала в Інституті філософії НАН України. Навіть під час війни не припиняла викладати студентам онлайн.

Її чоловік, Олексій Титаренко, добровольцем пішов на фронт у 2014 році, а згодом став одним із провідних аналітиків в Адміністрації та Офісі Президента. У 2022 році подружжя разом пішло на службу. Олексій загинув у боях під Бахмутом, а через пів року Віта втратила ще й брата Едуарда, який загинув під Вугледаром. Обоє нагороджені орденами «За мужність».

«Але Віта залишилася у строю. Від Донеччини — до штабу Командування Сил ТрО, від роботи зі стресом бійців на «нулі» — до керування «Мавіком». Її кредо просте й дуже сильне: «Не лише говорити про принципи, а й жити ними. Роби для перемоги все, що можеш, де б ти не була», — розповів Андрій Єрмак.

Тепер вона розпочинає новий етап у команді Офісу Президента — працюватиме над проектами у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам’яті. Вже наступного тижня вона приступить до виконання обов’язків.

За словами Єрмака, цього тижня до команди приєднаються ще двоє військових. Він наголосив, що посилення складу Офісу ветеранами та воїнами триватиме.

