В Киеве привлекли к ответственности студента, который ехал на велосипеде по эскалатору метро

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности 22-летнего студента, который ехал на велосипеде по эскалатору метро.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в соцсетях было опубликовано видео, на котором парень передвигается на велосипеде по эскалатору станции метро «Арсенальная».

Сотрудники управления полиции в метрополитене с привлечением работников криминального анализа установили личность нарушителя — им оказался 22-летний местный житель, студент столичного университета, который в погоне за «эксклюзивными» видео пренебрег личной безопасностью и безопасностью других пассажиров.

Правоохранители составили в отношении молодого человека административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Составленные административные материалы направлены в Печерский районный суд г. Киева для принятия решения.

Теперь студенту грозит штраф, общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов либо административный арест сроком до пятнадцати суток.

