У Києві притягнули до відповідальності студента, який їхав на велосипеді по ескалатору метро

20:30, 2 вересня 2025
Правоохоронці склали відносно молодика адміністративний протокол.
У Києві притягнули до відповідальності студента, який їхав на велосипеді по ескалатору метро
У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності 22-річного студента, який їхав на велосипеді по ескалатору метро.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, у соцмережах було опубліковано відео, на якому хлопець пересувається на велосипеді по ескалатору станції метро «Арсенальна».

Працівники управління поліції в метрополітені із залученням співробітників кримінального аналізу встановили особу порушника - ним виявився 22-річний місцевий мешканець, студент столичного університету, який у погоні за «ексклюзивними» відео знехтував особистою безпекою та безпекою інших пасажирів.

Правоохоронці склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство. Складені адміністративні матеріали направлено до Печерського районного суду м. Києва для прийняття рішення.

Тепер студенту загрожує штраф, громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

