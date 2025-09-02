Госэтнополитики подала иск о прекращении деятельности УПЦ МП, аффилированной с РПЦ

Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата), признанной аффилированной с Русской православной церковью.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в суд о прекращении деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата), которую признали аффилированной с Русской православной церковью. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Еленский, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Еленского, соответствующий иск был подан в Высший административный суд 29 августа. Это произошло после того, как Киевская митрополия УПЦ не выполнила предписание Госэтнополитики.

«Если предписание не выполнено, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязана объявить Киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной в Украине Русской православной церковью — это первое. Второе — направить письма об этом Киевской митрополии и тем религиозным организациям, которые входят в ее состав или связаны с ней. Третье — незамедлительно, как сказано в законе, подать иск в суд о прекращении Киевской митрополии. Вот, собственно, это и было сделано», — пояснил Еленский.

Еленский подчеркнул, что в случае удовлетворения иска Киевская митрополия утратит статус юридического лица и перестанет быть «центром» для приходов. В то же время это не будет означать закрытие всех общин УПЦ или их принудительный переход в другую конфессию.

«Государство не загоняет никого в Православную церковь Украины или в какую-то другую», — отметил он.

Глава Службы добавил, что приходы могут оставаться независимыми и действовать автономно.

Глава Госэтнополитики подчеркнул, что речь идет не о возможных связях отдельных священников с российскими спецслужбами или коллаборации — эти случаи рассматриваются отдельно в судах. По его словам, сейчас идут десятки уголовных процессов против клириков УПЦ, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами.

«Мы говорим о том, что Украинское государство не позволяет деятельность структур Русской православной церкви на территории Украины», — добавил Еленский.

