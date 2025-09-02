Практика судов
  1. В Украине

Госэтнополитики подала иск о прекращении деятельности УПЦ МП, аффилированной с РПЦ

19:59, 2 сентября 2025
Госэтнополитики подала иск в суд о прекращении деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата), признанной аффилированной с Русской православной церковью.
Госэтнополитики подала иск о прекращении деятельности УПЦ МП, аффилированной с РПЦ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести подала иск в суд о прекращении деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата), которую признали аффилированной с Русской православной церковью. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Еленский, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Еленского, соответствующий иск был подан в Высший административный суд 29 августа. Это произошло после того, как Киевская митрополия УПЦ не выполнила предписание Госэтнополитики.

«Если предписание не выполнено, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обязана объявить Киевскую митрополию Украинской православной церкви аффилированной с запрещенной в Украине Русской православной церковью — это первое. Второе — направить письма об этом Киевской митрополии и тем религиозным организациям, которые входят в ее состав или связаны с ней. Третье — незамедлительно, как сказано в законе, подать иск в суд о прекращении Киевской митрополии. Вот, собственно, это и было сделано», — пояснил Еленский.

Еленский подчеркнул, что в случае удовлетворения иска Киевская митрополия утратит статус юридического лица и перестанет быть «центром» для приходов. В то же время это не будет означать закрытие всех общин УПЦ или их принудительный переход в другую конфессию.

«Государство не загоняет никого в Православную церковь Украины или в какую-то другую», — отметил он.

Глава Службы добавил, что приходы могут оставаться независимыми и действовать автономно.

Глава Госэтнополитики подчеркнул, что речь идет не о возможных связях отдельных священников с российскими спецслужбами или коллаборации — эти случаи рассматриваются отдельно в судах. По его словам, сейчас идут десятки уголовных процессов против клириков УПЦ, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами.

«Мы говорим о том, что Украинское государство не позволяет деятельность структур Русской православной церкви на территории Украины», — добавил Еленский.

Ранее сообщалось, что Госэтнополитики признало связь УПЦ МП с Русской православной церковью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео