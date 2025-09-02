Практика судів
  В Україні

Держетнополітики подала позов про припинення діяльності УПЦ МП, афілійованої з РПЦ

19:59, 2 вересня 2025
Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), яка визнана афілійованою з Російською православною церквою.
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Української православної церкви (Московського патріархату), яку визнано афілійованою з Російською православною церквою. Про це повідомив голова відомства Віктор Єленський, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Єленського, відповідний позов було подано до Вищого адміністративного суду 29 серпня. Це сталося після того, як Київська митрополія УПЦ не виконала припис Держетнополітики.

 «Якщо припис не виконано, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зобов'язана оголосити Київську митрополію Української православної церкви афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою - це перше. Друге - надіслати листи про це Київській митрополії і тим релігійним організаціям, які входять до її складу, або пов'язані з нею. Третє - невідкладно, як сказано в законі, подати позов до суду про припинення Київської митрополії. От власне це було зроблене», — пояснив Єленський.

Єленський наголосив, що у разі задоволення позову Київська митрополія втратить статус юридичної особи та перестане бути «центром» для парафій. Водночас це не означатиме закриття всіх громад УПЦ чи їхній примусовий перехід до іншої конфесії.

«Держава не заганяє нікого в Православну церкву України чи в якусь іншу», — зазначив він.

Голова Служби додав, що парафії можуть залишатися незалежними і діяти автономно.

Голова Держетнополітики підкреслив, що йдеться не про можливі зв’язки окремих священиків із російськими спецслужбами чи колаборацію — ці випадки розглядаються окремо в судах. За його словами, нині тривають десятки кримінальних процесів проти кліриків УПЦ, підозрюваних у співпраці з окупантами.

«Ми говоримо про те, що Українська держава не дозволяє діяльність структур Російської православної церкви на території України», — додав Єленський.

Раніше повідомлялося, що Держетнополітики визнало зв’язок УПЦ МП з Російською православною церквою.

