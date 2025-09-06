Суд подтвердил законность штрафа предприятию на 227 тысяч грн за нарушение сроков во внешнеэкономической деятельности

Суд не признал форс-мажор в виде военного положения основанием для отмены штрафа.

Пятый апелляционный административный суд подтвердил, что штраф в размере 227 200 гривен, наложенный на предприятие за нарушение сроков расчетов по внешнеэкономическому контракту, был законным. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.

Суд оставил в силе предыдущее решение Одесского окружного административного суда, которым было отказано в удовлетворении иска предприятия об отмене данного штрафа.

Истец признал, что к окончанию срока расчетов поставка товара (4 контейнера) не была осуществлена, равно как и возврат средств в сумме 12 300 евро, однако ссылался на наличие форс-мажорных обстоятельств — введение военного положения в Украине.

Суть дела

Контролирующий орган провел документальную внеплановую выездную проверку ООО по соблюдению требований валютного законодательства при осуществлении операций по внешнеэкономическому контракту от 15.03.2023, составил акт 13.11.2024 и вынес обжалуемое уведомление-решение.

Проверкой установлено нарушение истцом требований пунктов 1, 3 ст.13 Закона Украины от 21.06.2018 № 2473-VIII «О валюте и валютных операциях» (с изменениями, далее – Закон № 2473-VIII), п. 14 экз. 2 Постановления Правления НБУ от 24.02.2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» с изменениями по внешнеэкономическому контракту в части соблюдения установленного срока расчета, в результате чего на сумму задолженности 12,3 тыс. евро согласно сообщению-решению начислена пеня в сумме 227,2 тыс. гривен.

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции с учетом следующего.

Закон № 2473‑VIII определяет правовые основы валютных операций, регулирования и контроля, устанавливает обязанности и ответственность субъектов валютных операций.

Согласно ч. 4 ст. 11 Закона №2473-VIII органами валютного надзора в соответствии с настоящим Законом являются Национальный банк Украины и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику. Органы валютного надзора в пределах своей компетенции осуществляют надзор соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства.

Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, осуществляет валютный надзор соблюдения резидентами (кроме уполномоченных учреждений) и нерезидентами требований валютного законодательства.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 12 и ст. 13 Закона № 2473‑VIII, при наличии признаков нестабильности финансовой системы, ухудшения платежного баланса, НБУ имеет право устанавливать предельные сроки расчетов за операции по экспорту и импорту. Несоблюдение сроков влечет начисление пени 0,3 % в день от суммы задолженности, не превышающей стоимость контракта.

Пункт 14 пп. 2 Постановления № 18 определяет срок расчетов для экспортно-импортных операций с 05.04.2022 как 180 календарных дней.

Ч. 6 ст. 13 Закона № 2473‑VIII предусматривает, что при существовании форс-мажора, течение срока расчета и начисление пени приостанавливаются на период действия форс-мажора и возобновляются после его окончания. Основанием являются справки уполномоченных торгово-промышленных палат.

Статья 14‑1 Закона «О торгово-промышленных палатах Украины» предусматривает, что такие справки выдаются ТПП в течение 7 дней по себестоимости, а для субъектов малого бизнеса — бесплатно.

Выводы судов

Верховный Суд неоднократно указывал (в частности, в постановлении от 14.05.2025 по делу № 460/28139/23), что наличие форс-мажора само по себе не является доказательством невозможности исполнения обязательств — необходима причинно-следственная связь, подтвержденная документально, в том числе справкой ТПП.

Кассационный административный суд в составе ВС (постановление от 27.02.2025 по делу № 520/2941/24) подчеркнул, что справка ТПП не является безусловным доказательством — её нужно оценивать критически.

Коллегия судей отметила, что истец не представил такую справку. Ссылка на военное положение и обострение ситуации не может считаться форс-мажором без документального подтверждения. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении ВС от 23.07.2024 по делу № 240/25642/22.

Кроме того, договор был заключен в марте 2023 года — во время военного положения, и истец должен был предусмотреть риски и порядок возврата или альтернативные условия исполнения.

Представленный истцом отрывок из переписки с нерезидентом от 06.01.2023 носит лишь информационный характер и не является справкой ТПП.

Коллегия также отметила, что истец не доказал объективное влияние военного положения на способность нерезидента вернуть средства, и не представил доказательств обращения в суд с иском о взыскании задолженности с нерезидента.

Учитывая все обстоятельства, судьи признали правомерным и обоснованным начисление пени за нарушение сроков расчетов.

