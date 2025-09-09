Апелляция не помогла водителю избежать штрафа за управление без прав и номерного знака

На водителя наложен штраф в размере 40800 гривен и лишены права вождения сроком на 5 лет.

Водитель, который повторно в течение года сел за руль без удостоверения, оштрафован на 40 800 гривен и лишён права управления транспортными средствами на пять лет. Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, признав собранные доказательства достаточными для подтверждения вины и отклонив доводы защиты. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суть дела

Постановлением городского суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 126 КУоАП, и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет без платного изъятия транспортного средства. Взыскан судебный сбор в сумме 605,60 грн.

2 мая 2025 года в г. Херсоне на ул. Нефтяников мужчина управлял транспортным средством Yamaha Jog36 без государственного номерного знака, будучи лишённым права управления транспортными средствами постановлением суда от 11.05.2024. Нарушение совершено повторно в течение года (10.12.2024 он уже привлекался к ответственности по ч. 4 ст. 126 КУоАП), чем нарушил п. 2.1а ПДД Украины, совершив административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 126 КУоАП.

Выводы судов

Суд квалифицировал действия гражданина по ч. 5 ст. 126 КУоАП — управление транспортным средством лицом, лишённым права управления таким транспортным средством, совершённое повторно в течение года.

Однако защитник водителя, не согласившись с решением суда, подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление и закрыть производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения, мотивируя это тем, что полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки транспортного средства с детальным описанием основания для остановки, однако этого сделано не было.

Суд апелляционной инстанции, выслушав водителя и его защитника, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, пришёл к выводу, что доводы жалобы опровергаются материалами дела.

Так, анализируя материалы дела, апелляционный суд отметил, что вина водителя в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 126 КУоАП, по квалифицирующим признакам — управление транспортным средством лицом, лишённым права управления таким транспортным средством, совершённое повторно в течение года — подтверждается следующими доказательствами:

протоколом об административном правонарушении;

видеозаписью с нагрудных камер полицейского, на которой зафиксированы обстоятельства правонарушения;

справками о получении водительского удостоверения и наличии повторности совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 126 КУоАП;

копией постановления от 10.12.2024, которым на мужчину было наложено взыскание в виде штрафа в размере 20 400,00 грн по ч. 4 ст. 126 КУоАП.

Ссылку заявителя в апелляционной жалобе на остановку транспортного средства без правовых оснований апелляционный суд не принял, поскольку несогласие с действиями сотрудников полиции могло быть основанием для обжалования их действий в установленном законом порядке. Однако в материалах дела отсутствуют сведения о том, что правомерность действий полицейских по остановке автомобиля обжаловалась.

По результатам апелляционного рассмотрения, собранные в деле доказательства в совокупности соответствуют критериям надлежащести, допустимости и достаточности для вывода о наличии в действиях гражданина состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 126 КУоАП, а доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции (дело №766/6973/25).

