Апеляція не допомогла водієві уникнути штрафу за керування без прав та номерного знака

На водія накладено штраф у розмірі 40800 гривень та позбавлено права керування на строк 5 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Водія, який повторно протягом року сів за кермо без посвідчення, оштрафовано на 40 800 гривень та позбавлено права керування транспортними засобами на п’ять років. Херсонський апеляційний суд залишив без змін рішення першої інстанції, визнавши зібрані докази достатніми для підтвердження вини та відхиливши доводи захисту. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суть справи

Постановою міського суду громадянина визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 126 КУпАП і накладено на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 40800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 5 років без оплатного вилучення транспортного засобу. Стягнуто судовий збір в сумі 605,60 грн.

2 травня 2025 в м. Херсоні по вул. Нафтовиків, чоловік керував транспортним засобом Yamaha Jog36 без державного номерного знака, будучи позбавленим права керування транспортними засобами постановою суду від 11.05.2024, правопорушення вчинено повторно протягом року (10.12.2024 був притягнутий до відповідальності за ч. 4 ст. 126 КУпАП), чим порушив п. 2.1а ПДР України, вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 126 КУпАП.

Висновки судів

Суд кваліфікував дії гр.Г. за ч.5 ст.126 КУпАП – керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування таким транспортним засобом, вчинене повторно протягом року.

Однак, захисник водія не погоджуючись із рішенням суду подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову та провадження по справі закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення, мотивуючи тим, що поліцейський зобов’язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, проте цього не було зроблено.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши водія та його захисника, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що доводи скарги спростовуються матеріалами справи.

Так, аналізуючи матеріали справи, апеляційний суд зазначив, що вина водія у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.5 ст.126 КУпАП, за кваліфікуючими ознаками: керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування таким транспортним засобом, вчинене повторно протягом року, підтверджується такими доказами: - протоколом про адміністративне правопорушення; - відеозаписом з нагрудних камер поліцейського, яким зафіксовано обставини правопорушення; - довідками про отримання посвідчення водія та наявності повторності вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.126 КУпАП; - копією постанови від 10.12.2024, якою на чоловіка було накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 20400,00 грн за ч.4 ст.126 КУпАП.

Посилання скаржника в апеляційній скарзі на зупинку транспортного засобу без правових підстав апеляційний суд не прийняв, оскільки незгода з діями працівників поліції могла бути підставою для оскарження їх дій у визначеному законом порядку. Проте в матеріалах справи відсутні відомості про оскарження правомірності дій поліцейських щодо зупинки автомобіля.

За результатами апеляційного розгляду, зібрані у справі докази в їх сукупності відповідають критерію належності, допустимості та достатності для висновку про наявність у діях громадянина складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст.126 КУпАП, а доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції (справа №766/6973/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.