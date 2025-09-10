Получение права собственности по приобретательной давности невозможно в отношении служебной квартиры, предоставленной в пользование работнику — КГС ВС

Верховный Суд пересмотрел дело, в котором гражданин просил признать за ним право собственности на квартиру, которую ранее предоставили его отцу как служебное жилье от таможенной службы, ссылаясь на приобретательную давность.

Продолжительное пользование служебным жильём, его содержание, проведение ремонтных работ и оплата коммунальных услуг не создают правовых оснований для приобретения права собственности по приобретательной давности.

К такому выводу пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Суть дела

В рассматриваемом деле истец обратился с иском к таможенному органу о признании права собственности по приобретательной давности на квартиру, которая ранее была предоставлена его отцу — сотруднику таможенной службы как служебное жильё.

В обоснование иска истец указал, что с 1999 года зарегистрирован и проживает в спорной квартире, оплачивает все коммунальные платежи в полном объёме, а также осуществляет капитальный и текущий ремонт за собственный счёт. По имеющейся у него информации, спорная квартира не числится на балансе ответчика.

Ссылаясь на положения ст. 344 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает приобретение права собственности на недвижимость по приобретательной давности при условии открытого, добросовестного и непрерывного владения ею в течение более десяти лет, истец просил удовлетворить иск.

Выводы судов

Отказывая в удовлетворении иска, суды предыдущих инстанций исходили из того, что иск о признании права собственности по давности владения не может быть подан лицом, которое владеет имуществом по воле собственника и всегда знало, кто этим собственником является. Обстоятельства, что квартира, на которую истец просит признать за ним право собственности по приобретательной давности, является собственностью ответчика, который не отказывался от права собственности на спорный объект недвижимости, исключают возможность применения положений ст. 344 ГК Украины к спорным правоотношениям. Поскольку спорная квартира является служебной, она не может считаться бесхозяйной.

Пересматривая обжалуемые истцом судебные решения, КГС ВС отметил, что суд первой инстанции, с выводами которого согласился и апелляционный суд, правильно руководствовался отсутствием правовых оснований для признания за истцом права собственности на спорную квартиру по приобретательной давности в соответствии с положениями ст. 344 ГК Украины, поскольку истец начал проживать в спорной квартире как член семьи лица, которому квартира была передана в пользование на основании ордера как служебное жильё.

КГС ВС отклонил доводы кассационной жалобы истца о том, что ответчик не является собственником спорной квартиры, а её собственник неизвестен, поскольку принадлежность квартиры ответчику подтверждена судебными решениями, вступившими в законную силу, принятыми в деле, в котором истец также принимал участие.

Правовой институт приобретательной давности представляет собой один из первоначальных способов возникновения права собственности, то есть такой способ, при котором право собственности на вещь возникает впервые или независимо от права предыдущего собственника, оно основывается не на праве предыдущего владельца и не на правопреемстве, а на совокупности условий, указанных в ч. 1 ст. 344 ГК Украины, а именно: наличие субъекта, способного приобрести в собственность определённый объект; законность объекта владения; добросовестность завладения чужим имуществом; открытость владения; непрерывность владения; истечение установленных сроков владения; отсутствие нормы закона, запрещающей или ограничивающей приобретение права собственности по приобретательной давности.

Давность владения считается добросовестной, если лицо при завладении имуществом не знало и не должно было знать об отсутствии у него оснований для приобретения права собственности.

По приобретательной давности может быть приобретено право собственности на недвижимость, у которой нет собственника, или собственник которой неизвестен, или собственник отказался от права собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество, а также имущество, приобретённое добросовестным приобретателем, в истребовании которого было отказано предыдущему владельцу.

Также КГС ВС обратил внимание на правильность выводов судов о том, что в ходе реорганизации таможенных органов произошло универсальное правопреемство, в результате которого всё имущество, права и обязанности перешли к правопреемнику (ответчику) независимо от их выявления на момент правопреемства. Тот факт, что спорное недвижимое имущество в настоящее время не числится на балансе ответчика, эти обстоятельства не опровергает.

Подводя итоги, КГС ВС указал, что служебное жильё, предоставленное работнику в связи с трудовыми отношениями, сохраняет свой статус и после реорганизации учреждения, а пользование таким жильём членами семьи работника не может считаться владением без правовых оснований (беститульным). Факт пользования служебным жильём, его содержание, проведение ремонтов и оплата коммунальных услуг не являются основанием для приобретения права собственности на такое жильё по приобретательной давности.

Ознакомиться с постановлением КГС ВС от 16 июля 2025 года по делу № 643/13004/23 можно по ссылке.

