Отец просил суд установить факт содержания сына, чтобы получить отсрочку — что решил суд

Житель Хмельницкого обратился в суд с иском об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка. Мужчина объяснил, что в 2022 году его жена переехала жить отдельно, а общий сын остался проживать с ним и его родителями. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По словам истца, с того времени женщина не интересовалась жизнью ребенка, не предоставляла материальной помощи и не проявляла материнской ответственности и заботы. В 2023 году, находясь на военной службе, он продолжал заботиться о сыне и обеспечивал его всем необходимым.

В настоящее время мужчина уволен со службы и работает по гражданско-правовым договорам, оказывая услуги по ремонтным работам. Поскольку он считает себя единственным человеком, который заботится о ребенке, просил суд установить факт самостоятельного воспитания и содержания сына.

Это решение ему было необходимо для получения права на отсрочку от призыва во время мобилизации согласно п. 4 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Хмельницкий городско-районный суд отказал в удовлетворении иска. Мужчина обжаловал решение в апелляционном порядке, однако и апелляционный суд пришел к выводу, что оснований для его удовлетворения нет.

Суд установил, что стороны состояли в браке с 2005 по 2024 год и имеют двоих детей: один сын зарегистрирован по месту жительства матери, другой — отца.

Классный руководитель письменно подтвердила, что отец посещает родительские собрания, забирает ребенка из школы и поддерживает его. По справке врача, в 2024 году он приводил сына на ежегодный медосмотр. Банковские документы свидетельствуют, что с его счета оплачены дополнительные образовательные услуги и питание ребенка за ноябрь 2024 года.

Однако коллегия судей согласилась с выводом местного суда: приведенные доказательства не подтверждают факта самостоятельного воспитания и содержания сына.

Кроме того, по данным Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования, начиная с января 2024 года нет сведений о месте работы и доходах истца.

Апелляционный суд отметил: доказывание факта единоличного воспитания ребенка связано с обстоятельствами, при которых мать не выполняет своих родительских обязанностей, что напрямую влияет на права и интересы ребенка и влечет соответствующие правовые последствия.

«Несмотря на это, истец не заявлял к ответчице никаких требований материально-правового характера, которые подлежали бы решению в исковом производстве — о определении места жительства ребенка или о лишении ее родительских прав», — говорится в постановлении суда.

С полным текстом постановления по делу № 686/33040/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

