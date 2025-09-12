Суд в Николаеве обязал РФ выплатить более 2 млн за разрушенный дом

Решением суда РФ должно выплатить пострадавшей компенсацию за разрушенное жилье и моральный ущерб.

Центральный районный суд г. Николаева рассмотрел гражданский иск жительницы Николаева к РФ о возмещении морального и материального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с ответчика в лице РФ причинённый ей материальный ущерб в сумме 25 380 тысяч долларов США и моральный в размере 35 тысяч евро.

В исковом заявлении отмечается, что в июле 2023 года российская ракета взорвалась возле дома женщины, что вызвало значительные разрушения, таким образом истице был причинён материальный ущерб.

Кроме того, вследствие стресса ухудшилось состояние её здоровья, утрачена возможность общаться с друзьями и родственниками, она была вынуждена покинуть дом и выехать в другой город, где пряталась в укрытиях, спасая жизнь.

Судом установлено, что РФ является надлежащим ответчиком по делу и выполнены все предусмотренные законодательством требования для уведомления о рассмотрении дела, в частности, в Посольство РФ в Польше было направлено нотариально заверенный перевод определения и приложенных документов.

Материалами дела подтверждается, что в результате агрессии РФ, а именно ракетного обстрела, истице был причинён ущерб на сумму 1 062 397 грн, что по состоянию на дату оценки составляет 25 380 долларов США. Указанное подтверждается, в частности, заключением эксперта.

Также материалами дела доказано, что в результате вооружённой агрессии истица была вынуждена покинуть место жительства.

Вместе с тем, суд пришёл к выводу, что требования о возмещении морального ущерба в сумме 35 тыс. евро не являются в полной мере доказанными и обоснованными. В частности, было приведено лишь одно правовое основание для установления его размера.

По результатам рассмотрения суд постановил удовлетворить иск частично, взыскать с РФ в пользу истицы 1 062 397 гривен, что соответствует 25 380 долларов США по курсу НБУ на время экспертной оценки, в счёт возмещения материального ущерба.

Кроме этого, взыскать с ответчика компенсацию на возмещение морального ущерба в размере 25 тыс. евро, что эквивалентно на момент рассмотрения дела 1 204 900 гривен.

