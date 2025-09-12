Практика судів
Суд у Миколаєві зобов’язав РФ виплатити понад 2 млн за зруйнований будинок

13:35, 12 вересня 2025
Рішенням суду РФ повинна виплатити постраждалій компенсацію за зруйноване житло та моральну шкоду.
Фото: Центральний районний суд Миколаєва
Центральний районний суд Миколаєва розглянув цивільний позов мешканки Миколаєва до РФ про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Про це повідомляє пресслужба суду.

Позивачка звернулась до суду із позовом, в якому просила стягнути з відповідача в особі РФ завдану їй матеріальну шкоду в сумі 25 380 тисяч доларів США та моральну в розмірі 35 тисяч євро.

У позовній заяві зазначається, що в липні 2023 року, російська ракета вибухнула поблизу будинку жінки, що спричинило значні руйнування, таким чином позивачці було завдано матеріальну шкоду.

Окрім цього, внаслідок стресу погіршився стан її здоров'я, втрачено можливість спілкуватись з друзями та рідними, вона була змушена покинути домівку та виїхати до іншого міста, де переховувалась у сховищах, рятуючи життя.

Судом встановлено, що РФ є належним відповідачем у справі та виконано всі передбачені законодавством вимоги для повідомлення про розгляд справи, зокрема, до Посольства РФ в Польщі було надіслано нотаріально засвідчений переклад ухвали та доданих документів.

Матеріалами справи підтверджується, що внаслідок агресії РФ, а саме ракетного обстрілу, позивачці було завдано збитки на суму 1 062 397 грн, що станом на дату оцінки становить 25 380 доларів США. Зазначене підтверджується, зокрема, висновком експерта.

Також матеріалами справи доведено, що внаслідок збройної агресії позивачка була змушена покинути місце проживання.

Водночас, суд дійшов висновку, що вимоги про відшкодування моральної шкоди в сумі 35 тис євро не є в повній мірі доведеними та обгрунтованими. Зокрема, було наведено лише одну правову підставу для встановлення її розміру.

За результатами розгляду, суд ухвалив задовольнити позов частково, стягнути з РФ на користь позивачки 1 062 397 гривень, що відповідає 25 380 доларів США за курсом НБ України на час експертної оцінки, в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Окрім цього, стягнути з відповідача компенсацію на відшкодування моральної шкоди у розмірі 25 тис євро, що еквівалентно на час вирішення справи 1 204 900 гривень.

Детально ознайомитись зі справою № 490/5044/24 можно у ЄДРСР. 

