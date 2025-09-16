Водитель обжаловал лишение прав за нетрезвое управление — что решил суд

Нетрезвого водителя не спасла апелляция от штрафа и лишение прав.

Суд признал водителя виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и привлек к административной ответственности по части 1 статьи 130 КУоАП. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления автомобилем сроком на один год.

Кроме того, с нарушителя взыскан судебный сбор в размере 605 грн в пользу государства. Не согласившись с этим решением, защитник водителя подал апелляционную жалобу, однако апелляционный суд оставил постановление без изменений. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Суть

28 ноября 2024 года около 21:05 в Херсоне на улице Киевской водитель автомобиля Hyundai Santa Fe имел явные признаки алкогольного опьянения: ощущался запах алкоголя изо рта, наблюдались нарушение речи и координации движений. После остановки он отказался пройти медицинское освидетельствование, предусмотренное законом, чем нарушил пункт 2.5 Правил дорожного движения.

Не согласившись с указанным постановлением суда, защитник водителя подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить оспариваемое постановление суда первой инстанции, закрыть производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения, а также просил исследовать видеозапись в судебном заседании.

Выводы

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, пришел к выводу, что доводы жалобы опровергаются материалами производства.

Херсонский апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции полно, всесторонне и объективно рассмотрел дело, учитывая требования ст. 245, 251, 252, 254–256, 280, 283 КУоАП, и принял правильное решение на основании исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

– протокола об административном правонарушении, в котором изложены обстоятельства правонарушения;

– акта осмотра на состояние алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств;

– направления на осмотр водителя с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения;

– рапорта полицейского, из которого следует, что во время действия комендантского часа около 21:05 было замечено транспортное средство, остановлено для проверки, за рулем находился водитель с признаками алкогольного опьянения.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения с использованием алкотестера Dräger на месте остановки либо проехать в ближайшее медицинское учреждение, на что он отказался.

В отношении водителя был составлен протокол, водительское удостоверение изъято, он был отстранен от управления транспортным средством. Также был исследован видеозапись, из которой следует, что в разговоре с полицейскими водитель отказался проходить освидетельствование как на месте с помощью газоанализатора Dräger, так и в медицинском учреждении.

Суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы о том, что приведённые доказательства не могут быть надлежащими и допустимыми для установления вины водителя.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление суда первой инстанции оставлено без изменений (дело №766/20457/24).

