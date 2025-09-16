Практика судів
Водій оскаржив позбавлення прав за нетверезе кермування — що вирішив суд

19:04, 16 вересня 2025
Нетверезого водія не врятувала апеляція від штрафу та позбавлення прав.
Суд визнав водія винним у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння та притягнув до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУпАП. Йому призначено штраф у розмірі 17 000 гривень і позбавлено права керувати автомобілем на один рік.

Крім того, з порушника стягнуто 605 гривень судового збору на користь держави. Не погоджуючись із цим рішенням, захисник водія подав апеляційну скаргу, однак апеляційний суд залишив постанову без змін. Про це повідомляє Херсонський апеляційний суд.

Суть

28 листопада 2024 року близько 21:05 у Херсоні на вулиці Київській водій автомобіля Hyundai Santa Fe мав явні ознаки алкогольного сп’яніння: відчувався запах алкоголю з рота, спостерігалися порушення мови та координації рухів. Після зупинки він відмовився пройти медичний огляд, передбачений законом, чим порушив пункт 2.5 Правил дорожнього руху.

Не погоджуючись із вказаною постановою суду, захисник водія подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржувану постанову суду першої інстанції скасувати, провадження у справі закрити за відсутністю складу адміністративного правопорушення, також просив дослідити в судовому засіданні відеозапис.

Висновки

Суд апеляційної інстанції, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що доводи скарги спростовуються матеріалами провадження.

Херсонський апеляційний суд дійшов висновку, що суд першої інстанції повно, всебічно та об’єктивно розглянув справу, враховуючи вимоги ст.245,251,252,254-256,280,283 КУпАП, та прийняв правильне рішення на підставі досліджених в судовому засіданні доказів, а саме: - протоколу про адміністративне правопорушення, в якому викладені обставини адміністративного правопорушення; - акту огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів; - направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння; - рапорту поліцейського, з якого вбачається, що під час дії комендантської години близько 21:05 було помічено транспортний засіб, зупинено для перевірки, за кермом було виявлено водія з ознаками алкогольного сп’яніння.

Водію було запропоновано у встановленому законодавством порядку пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотестеру Драгер на місці зупинки транспортного засобу або проїхати до найближчого медичного закладу, на що останній відмовився.

Щодо водія складено протокол, вилучено посвідчення водія, відсторонено від керування транспортним засобом; - відеозаписом, з якого вбачається, що у розмові з працівниками поліції водій від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою газоаналізатора Драгер або в медичному закладі відмовився.

Суд апеляційної інстанції відхилив доводи апеляційної скарги про те, що наведені вище докази не можуть бути належними та допустимими для доведення винуватості водія. 

За результатами апеляційного розгляду, постанову суду першої інстанції залишено без змін (справа №766/20457/24).

суд штраф апеляція судова практика

