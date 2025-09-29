Практика судов
Ущерб за утраченное имущество, изъятое как вещественное доказательство в уголовном производстве, возмещается из госбюджета – Верховный Суд

16:54, 29 сентября 2025
В случае утраты или невозврата стороной уголовного производства изъятого имущества, признанного вещественным доказательством, возмещение причиненного ущерба осуществляется непосредственно из госбюджета, а не со счетов отдельного органа государственной власти.
В случае неполного возврата изъятых в качестве вещественных доказательств денежных средств вследствие нарушения правил их хранения, что привело к их утрате, владелец имеет право на возмещение имущественного и морального вреда за счет Государственного бюджета Украины. При этом государство выступает ответчиком через соответствующие органы государственной власти, а средства подлежат взысканию непосредственно с Государственного бюджета Украины, без указания в резолютивной части решения суда сведений о субъекте исполнения.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела №521/8236/23:

Истицей был подан иск, в частности, к ГУ НП в Одесской области с требованием взыскать с Государственного бюджета Украины в ее пользу имущественный и моральный вред, ссылаясь на то, что во время обыска в 2017 году были изъяты доллары США, принадлежавшие ее наследодателю. После отмены ареста и определения суда о возврате этого имущества органы досудебного расследования вернули лишь часть денег, тогда как остальная сумма осталась невозвращенной, часть из них была признана поддельной и изъята из оборота. Истицей считалось, что неисполнение судебного решения и бездействие правоохранительных органов привели к причинению ей имущественного и морального вреда.

Принимая решение об удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что денежные средства, изъятые как вещественные доказательства, вопреки закону в установленный законодательством 3-дневный срок не были переданы на хранение, а потому требования истицы в части возмещения причиненного ей имущественного ущерба в заявленном размере подлежат удовлетворению. Кроме того, учитывая значительный размер имущественного ущерба, длительный срок, в течение которого не выполнялось определение об отмене ареста на имущество и возврате денежных средств, суд признал доказанным факт причинения истице морального вреда в заявленном размере и счел этот размер справедливым. При этом присужденные истице денежные средства суд постановил взыскать со счетов ГУ НП в Одесской области.

Пересматривая обжалуемые ответчиком судебные решения, КГС ВС указал, что суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, пришел к правильному выводу о том, что истица имеет право на возмещение имущественного ущерба за изъятое во время обыска имущество, поскольку изъятые денежные средства в иностранной валюте не в полном объеме были возвращены вследствие нарушения правил хранения такого имущества и его последующего исчезновения.

КГС ВС согласился с выводами судов о наличии оснований для возмещения истице морального вреда в заявленном ею размере.

Согласно ч. 4 ст. 100 УПК Украины в случае утраты или уничтожения стороной уголовного производства предоставленного ей вещественного доказательства она обязана вернуть владельцу такую же вещь или возместить ее стоимость.

Вместе с тем КГС ВС пришел к выводу о наличии оснований для изменения порядка взыскания средств на возмещение ущерба, поскольку суды предыдущих инстанций, несмотря на то что истица просила взыскать суммы средств с Государственного бюджета Украины, взыскали их со счетов ГУ НП в Одесской области как распорядителя (получателя) бюджетных средств.

Согласно ст. 2 ГК Украины участником спорных правоотношений в деле о возмещении ущерба за счет государства на основании ст. 1174 ГК Украины является государство Украина, а потому оно должно быть ответчиком.

Средства государственного бюджета принадлежат на праве собственности государству. В соответствии с ч. 1 ст. 170 ГК Украины государство приобретает и осуществляет права и обязанности через органы государственной власти в пределах их компетенции, установленной законом.

Суд кассационной инстанции отметил, что в случае утраты или невозврата стороной уголовного производства изъятого имущества, признанного вещественным доказательством, возмещение причиненного ущерба осуществляется непосредственно из Государственного бюджета Украины, а не со счетов отдельного органа государственной власти.

