Суд на Закарпатье лишил водителя права вождения автомобиля почти на 13 лет

21:27, 30 сентября 2025
Суд лишил мужчины права управления почти на 13 лет и оштрафовал на 51 тысячу гривен.
Вступило в законную силу постановление Межгорского районного суда Закарпатской области по делу об административном правонарушении, которым мужчину лишено права управления транспортными средствами сроком на 12 лет 10 месяцев 8 дней.

Обстоятельства дела №302/1163/25:

9 августа 2025 года в селе Хустского района гражданин М. управлял автомобилем без права управления транспортными средствами. При остановке у него выявлены явные признаки алкогольного опьянения – в частности, покраснение кожи, неустойчивая походка. От прохождения осмотра как на месте, так и в медицинском учреждении водитель отказался.

Таким образом, мужчина совершил сразу два правонарушения:

  • ч. 5 ст. 126 КоАП Украины — управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, совершенное повторно в течение года;
  • ч. 3 ст. 130 КоАП Украины — управление в состоянии алкогольного опьянения, повторное в течение года.

При этом суд учел, что ранее постановлением Межгорского районного суда от 9 июня 2025 года М. уже был привлечен к ответственности за аналогичное правонарушение: ему был назначен штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком на три года. Однако, несмотря на это, он снова сел за руль, грубо нарушив закон.

В соответствии с ч. 3 ст. 30 КоАП Украины, если лицо, лишенное права управления, до окончания срока этого взыскания совершает новое правонарушение, предусмотренное статьей 130, неотбытая часть предыдущего взыскания присоединяется к новому.

С учетом этого суд принял решение о взыскании с М. штрафа в доход государства в размере 51 000 грн без оплатного изъятия транспортного средства и с лишением М. права управления транспортными средствами сроком на 12 лет 10 месяцев 8 дней.

Суд подчеркивает, что такие действия представляют особую общественную опасность, поскольку водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления, создал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Повторность правонарушения подтверждает, что он сознательно игнорирует закон и правила безопасности.

Отмечается, что управление в состоянии опьянения не только влечет за собой значительные штрафы и многолетнее лишение права управления, но и является прямой угрозой для общества.

Постановление суда вступило в законную силу и обращено к исполнению.

