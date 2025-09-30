Суд на Закарпатті позбавив водія права керування автомобілем майже на 13 років

Суд позбавив чоловіка права керування майже на 13 років і оштрафував на 51 тисячу гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Набрала законної сили постанова Міжгірського районного суду Закарпатської області у справі про адміністративне правопорушення, якою чоловіка позбавлено права керування транспортними засобами строком на 12 років 10 місяців 8 днів.

Обставини справи № 302/1163/25:

9 серпня 2025 року у селі Хустського району громадянин М. керував автомобілем без права керування транспортними засобами. Під час зупинки у нього виявлено явні ознаки алкогольного сп’яніння – зокрема, почервоніння шкіри, нестійку ходу. Від проходження огляду як на місці, так і у медичному закладі водій відмовився.

Таким чином, чоловік вчинив одразу два правопорушення:

ч. 5 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, вчинене повторно протягом року;

ч. 3 ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння, повторне протягом року.

При цьому суд врахував, що раніше постановою Міжгірського районного суду від 9 червня 2025 року М. вже був притягнутий до відповідальності за аналогічне правопорушення: йому було призначено штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки. Однак, попри це, він знову сів за кермо, грубо порушивши закон.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення строку цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового.

З огляду на це, суд ухвалив рішення про стягнення з М. штрафу в дохід держави в розмірі 51 000 грн без оплатного вилучення транспортного засобу та з позбавленням М. права керування транспортними засобами строком на 12 років 10 місяців 8 днів.

Суд наголошує, що такі дії становлять особливу суспільну небезпеку, адже водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та не маючи права керування, створив реальну загрозу життю та здоров’ю інших учасників дорожнього руху. Повторність правопорушення підтверджує, що він свідомо ігнорує закон та правила безпеки.

Також наголошується, що керування у стані сп’яніння не лише тягне за собою значні штрафи та багаторічне позбавлення права керування, а й є прямою загрозою для суспільства.

Постанова суду набрала законної сили і звернута до виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.