В Киевской области судили военного, который совершил СЗЧ

Бориспольский горрайонный суд назначил военный штраф за небрежное отношение к службе.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с небрежным отношением к военной службе. Военнослужащий признан виновным в том, что он без уважительных причин отсутствовал на службе. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, военнослужащий без уважительных причин отсутствовал на службе с 3 по 5 сентября 2025 года, фактически самоустранившись от исполнения своих обязанностей.

На судебное заседание не явился, однако направил письменное заявление, в котором признал вину, искренне раскаялся и просил рассматривать дело без его присутствия.

Суд признал его виновным и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 15 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 25 000 гривен.

Кроме того, нарушителю придется дополнительно заплатить 605 грн судебного сбора.

Также, судом решен вопрос рассрочки выполнения постановления суда в части уплаты штрафа в размере 25 000 на десять месяцев, в связи со сложным материальным положением.

