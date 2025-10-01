Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Київщині судили військового, який вчинив СЗЧ

18:57, 1 жовтня 2025
Бориспільський міськрайонний суд призначив штраф військовому за недбале ставлення до служби.
На Київщині судили військового, який вчинив СЗЧ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, пов'язане з недбалим ставленням до військової служби. . Військовослужбовця визнано винним у тому, що він без поважних причин був відсутній на службі. Про це повідомили у суді.

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець без поважних причин був відсутній на службі з 3 по 5 вересня 2025 року, фактично самоусунувшись від виконання своїх обов’язків.

На судове засідання не з’явився, однак надіслав письмову заяву, в якій визнав провину, щиро розкаявся і просив розглядати справу без його присутності.

Суд визнав його винним та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 000 гривень.

Крім того, порушнику доведеться додатково сплатити 605 грн судового збору.

Також, судом вирішено питання щодо розстрочки виконання постанови суду в частині сплати штрафу  в розмірі 25 000 на десять місяців, в зв’язку із складним матеріальним становищем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд військові штраф судова практика військова служба СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям, членам ВРП і ВККС пропонують обмежити винагороду 80 тисячами грн

Обмеження лімітом у 80 тисяч грн на місяць пропонується розповсюдити на суддівську винагороду, зарплати членів ВККС та ВРП, депутатів, прокурорів та інших посадовців – Данило Гетманцев та Руслан Стефанчук подали поправку до держбюджету на 2026 рік.

Визначено переможців конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів — у Вищої ради правосуддя знову можуть виникнути проблеми з вибором

На п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів є п’ять претендентів.

Зарплати чиновників можуть обмежити лімітом в 80 тисяч грн – Гетманцев і Стефанчук подали пропозицію до бюджету-2026

Тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений – Данило Гетманцев пояснив, чому зарплати чиновників можуть обмежити 80 тисячами грн.

Без належного фінансування БЕБ не зможе втілити ідею, коли вся економічна злочинність розслідується одним органом – директор Бюро Олександр Цивінський

Набір БЕБ фахівців-аналітиків з приватного сектору, забезпечення кадрового перезавантаження, розвиток територіальних підрозділів БЕБ, закупівля необхідної техніки потребує належного фінансування від держави.

Принцип правової визначеності не може підміняти обов’язок суду перевіряти наявність порушень при видачі дозволу на будівництво – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно правової визначеності та законності дозволу на будівництво.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді