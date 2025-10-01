На Київщині судили військового, який вчинив СЗЧ

Бориспільський міськрайонний суд призначив штраф військовому за недбале ставлення до служби.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, пов'язане з недбалим ставленням до військової служби. . Військовослужбовця визнано винним у тому, що він без поважних причин був відсутній на службі. Про це повідомили у суді.

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець без поважних причин був відсутній на службі з 3 по 5 вересня 2025 року, фактично самоусунувшись від виконання своїх обов’язків.

На судове засідання не з’явився, однак надіслав письмову заяву, в якій визнав провину, щиро розкаявся і просив розглядати справу без його присутності.

Суд визнав його винним та призначив адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 15 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25 000 гривень.

Крім того, порушнику доведеться додатково сплатити 605 грн судового збору.

Також, судом вирішено питання щодо розстрочки виконання постанови суду в частині сплати штрафу в розмірі 25 000 на десять місяців, в зв’язку із складним матеріальним становищем.

