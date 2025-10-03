Верховный Суд разъяснил оспаривание завещания и обязательную долю в наследстве: практические выводы

На практических примерах судья Ольга Ступак показала, как теоретические положения Гражданского Кодекса применяются в реальных делах о наследстве.

Судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак подробно рассказала об актуальных вопросах наследственного права. В частности, она объяснила, кто может оспорить завещание, в течение какого срока, каковы последствия составления завещателем нового завещания, можно ли лишить обязательной доли в наследстве и возможно ли наследовать такую обязательную долю.

Ольга Ступак обратила внимание на постановление Кассационного гражданского суда в составе ВС от 25 июня 2025 года по делу № 129/859/20, которое касается права на оспаривание завещания. Истец просила признать недействительным завещание своей бабушки, составленное в пользу ее тети — сестры отца. КГС ВС пришел к выводу, что в данном случае завещание не нарушает права или интересы истца, так как наследница по завещанию не приняла наследство, его унаследовал по закону отец истца, а она может унаследовать наследство по закону от отца. В постановлении от 19 марта 2025 года по делу № 495/1174/20 КГС ВС сделал вывод, что если истец не входит в круг наследников, принявших наследство, она не является лицом, по иску которого можно оценивать законность составленного завещания, поскольку ее права не были нарушены.

Докладчица также рассмотрела вопрос о сроке исковой давности по требованиям о признании завещания недействительным на примере постановления КГС ВС от 20 июня 2024 года по делу № 465/4217/14. Суд отметил, что право на предъявление иска о недействительности завещания возникает только после смерти завещателя, и только с момента открытия наследства завещание можно оспорить, вступив в наследственные правоотношения, что связано с приобретением лицом статуса заинтересованного лица. Начало течения исковой давности по требованию о признании завещания недействительным не может начаться ранее следующего дня после открытия наследства.

Также Ольга Ступак рассказала о выводе КГС ВС относительно того, что составление нового завещания предполагает утрату силы предыдущего завещания полностью или частично (постановление от 26 июня 2019 года по делу № 369/3186/17).

Объединенная палата КГС ВС в постановлении от 1 марта 2021 года по делу № 473/1878/19 указала, что последующее ничтожное завещание не отменяет предыдущее: в случае ничтожности второго завещания речь идет не о восстановлении действия первого завещания, а о том, что совершение последующего ничтожного завещания не может отменять предыдущее завещание. Также КГС ВС в постановлении от 24 июля 2025 года по делу № 570/2752/23 отметил, что ничтожное завещание не подлежит признанию недействительным, поскольку признание недействительным ничтожной сделки или установление ничтожности сделки не являются надлежащими способами защиты права или интереса. Подобный вывод содержится в постановлении КГС ВС от 30 января 2023 года по делу № 472/566/19.

Кроме того, Ольга Ступак на примерах правовых выводов ВС рассказала об условиях, при которых допускается подписание завещания другим лицом из-за физической невозможности завещателя (ч. 4 ст. 207 ГК Украины); требования к свидетелям, которые могут подтверждать составление такого завещания; требования к заключению о временной недееспособности завещателя при составлении завещания; удостоверение завещания секретарем сельсовета; удостоверение завещания нотариусом за пределами своего нотариального округа и др.

Также судья привела постановление КГС ВС от 30 мая 2018 года по делу № 483/597/16-ц, в котором говорится, что право на обязательную долю существует только при наличии завещания; гражданским законодательством не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как лишение обязательной доли в наследстве, возможным является лишь уменьшение размера обязательной доли.

В постановлении от 22 апреля 2024 года по делу № 346/2744/21 ОП КГС ВС сделала вывод, что право на обязательную долю в результате принятия наследства обязательным наследником и его неоформления трансформируется в имущественное право, которое далее подлежит наследованию наследником последнего. ГК Украины, как основной регулятор наследственных отношений, не содержит никаких ограничений или запретов на наследование такого права при отсутствии его оформления.

