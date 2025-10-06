Моральный вред, причиненный длительным уголовным производством, закрытым по реабилитирующим основаниям, презюмируется — КГС ВС

Истец обратился с иском о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, которое длилось более 10 лет и завершилось закрытием производства за неимением происшествия преступления.

В делах о возмещении морального вреда, причинённого незаконными действиями органов досудебного расследования, действует презумпция причинения истцу морального вреда ответчиком и обязанность именно ответчика опровергнуть такую презумпцию.

Чрезмерная продолжительность уголовного производства сама по себе способна привести к моральным страданиям лица из-за длительной неопределённости спорных правоотношений, необходимости посещать органы досудебного расследования, невозможности осуществлять обычную повседневную деятельность и подрыва репутации и т. п.

К таким выводам пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле истец обратился с иском о возмещении морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием, которое продолжалось более 10 лет и закончилось закрытием производства в связи с отсутствием события преступления.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, пришёл к выводу, что вследствие необоснованного пребывания под следствием и судом более десяти лет истцу причинён моральный вред, который проявился в длительных страданиях, ограничении конституционных прав, нарушении связей, ухудшении репутации и отношений с окружением.

Апелляционный суд, отменяя решение первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, указал, что истец не предоставил доказательств, подтверждающих причинение ему морального вреда, а сам факт длительного нахождения под следствием и закрытия производства не является достаточным основанием для возмещения вреда.Кроме того, для истца является сатисфакцией то, что следствием установлено отсутствие события преступления. При этом органы следствия проверяли доводы потерпевшей по делу (ДТП) и проводили различные следственные действия в соответствии с действующим УПК Украины для установления истины. Также апелляционный суд не установил причинно-следственной связи между действиями правоохранительных органов и заявленным вредом, а выводы суда первой инстанции признал поверхностными и формальными.

Решение КГС ВС

Кассационный гражданский суд Верховного Суда пришёл к выводу, что суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал доказательства, обоснованно признав факт причинения истцу морального вреда вследствие длительного, необоснованного пребывания под следствием, которое продолжалось более десяти лет.

При этом суд первой инстанции правильно учёл ограничение конституционных прав истца, нарушение его социальных связей, репутации, а также психологические страдания, вызванные длительной неопределённостью и процессуальными ограничениями.

Согласно статье 56 Конституции Украины, каждый имеет право на возмещение за счёт государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причинённого незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Разумность продолжительности производства должна определяться в контексте обстоятельств конкретного дела и с учётом критериев, предусмотренных прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, в частности сложности дела, поведения заявителя, а также действий органов власти, связанных с делом.

КГС ВС отметил, что апелляционный суд необоснованно отказал в иске, не учтя, что в делах о возмещении морального вреда, причинённого органом государственной власти или органом местного самоуправления, необходимо исходить из презумпции причинения истцу морального вреда ответчиком и обязанности именно ответчика опровергнуть такую презумпцию. Ответчик в данном деле не опроверг материально-правовую презумпцию.

Кроме того, КГС ВС подчеркнул необходимость соблюдения принципа справедливости и защиты прав личности в уголовном процессе, в частности в случаях чрезмерно длительного следствия, что является основанием для компенсации морального вреда за счёт государства.

С учётом изложенного постановление апелляционного суда отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе как законное и обоснованное.

