Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Моральный вред, причиненный длительным уголовным производством, закрытым по реабилитирующим основаниям, презюмируется — КГС ВС

17:53, 6 октября 2025
Истец обратился с иском о возмещении морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, которое длилось более 10 лет и завершилось закрытием производства за неимением происшествия преступления.
Моральный вред, причиненный длительным уголовным производством, закрытым по реабилитирующим основаниям, презюмируется — КГС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В делах о возмещении морального вреда, причинённого незаконными действиями органов досудебного расследования, действует презумпция причинения истцу морального вреда ответчиком и обязанность именно ответчика опровергнуть такую презумпцию.

Чрезмерная продолжительность уголовного производства сама по себе способна привести к моральным страданиям лица из-за длительной неопределённости спорных правоотношений, необходимости посещать органы досудебного расследования, невозможности осуществлять обычную повседневную деятельность и подрыва репутации и т. п.

К таким выводам пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле истец обратился с иском о возмещении морального вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием, которое продолжалось более 10 лет и закончилось закрытием производства в связи с отсутствием события преступления.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, пришёл к выводу, что вследствие необоснованного пребывания под следствием и судом более десяти лет истцу причинён моральный вред, который проявился в длительных страданиях, ограничении конституционных прав, нарушении связей, ухудшении репутации и отношений с окружением.

Апелляционный суд, отменяя решение первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, указал, что истец не предоставил доказательств, подтверждающих причинение ему морального вреда, а сам факт длительного нахождения под следствием и закрытия производства не является достаточным основанием для возмещения вреда.Кроме того, для истца является сатисфакцией то, что следствием установлено отсутствие события преступления. При этом органы следствия проверяли доводы потерпевшей по делу (ДТП) и проводили различные следственные действия в соответствии с действующим УПК Украины для установления истины. Также апелляционный суд не установил причинно-следственной связи между действиями правоохранительных органов и заявленным вредом, а выводы суда первой инстанции признал поверхностными и формальными.

Решение КГС ВС

Кассационный гражданский суд Верховного Суда пришёл к выводу, что суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал доказательства, обоснованно признав факт причинения истцу морального вреда вследствие длительного, необоснованного пребывания под следствием, которое продолжалось более десяти лет.

При этом суд первой инстанции правильно учёл ограничение конституционных прав истца, нарушение его социальных связей, репутации, а также психологические страдания, вызванные длительной неопределённостью и процессуальными ограничениями.

Согласно статье 56 Конституции Украины, каждый имеет право на возмещение за счёт государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причинённого незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Разумность продолжительности производства должна определяться в контексте обстоятельств конкретного дела и с учётом критериев, предусмотренных прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, в частности сложности дела, поведения заявителя, а также действий органов власти, связанных с делом.

КГС ВС отметил, что апелляционный суд необоснованно отказал в иске, не учтя, что в делах о возмещении морального вреда, причинённого органом государственной власти или органом местного самоуправления, необходимо исходить из презумпции причинения истцу морального вреда ответчиком и обязанности именно ответчика опровергнуть такую презумпцию. Ответчик в данном деле не опроверг материально-правовую презумпцию.

Кроме того, КГС ВС подчеркнул необходимость соблюдения принципа справедливости и защиты прав личности в уголовном процессе, в частности в случаях чрезмерно длительного следствия, что является основанием для компенсации морального вреда за счёт государства.

С учётом изложенного постановление апелляционного суда отменено, а решение суда первой инстанции оставлено в силе как законное и обоснованное.

Ознакомиться с постановлением Верховного Суда по делу № 461/6351/23 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва