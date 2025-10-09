Хмельницкий апелляционный суд вынес новый приговор по делу водителя, который сбил женщину на пешеходном переходе

На скорости около 100 км/ч водитель совершил наезд на 40-летнюю женщину, переходившую дорогу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшей, и назначил ему наказание с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины — 4 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. В пользу потерпевших с него и страховой компании взыскали компенсацию морального и материального ущерба. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Суд напомнил, что дорожно-транспортное происшествие произошло днем 21 апреля 2024 года в городе Каменце-Подольском. Автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находился 20-летний местный житель, двигался позади автопоезда. Когда седельный тягач с полуприцепом начал снижать скорость и останавливаться перед пешеходным переходом, водитель легковушки перестроился в левую полосу и продолжил движение, не убедившись, что на «зебре» нет пешеходов. На скорости около 100 км/ч он совершил наезд на 40-летнюю женщину, переходившую дорогу. От полученных травм она погибла на месте.

Отмечается, что ни одна из сторон с приговором не согласилась.

Мать и двое детей погибшей (потерпевшие) просили апелляционный суд отменить приговор в части назначенного наказания, которое, по их мнению, было слишком мягким, и приговорить обвиняемого к 5 годам лишения свободы с лишением права управления на 3 года. Они указали, что суд безосновательно учел его искреннее раскаяние, признание вины и частичное возмещение ущерба.

На неискренность раскаяния и необоснованное применение статьи 69 УК Украины также обратила внимание прокурор. Она просила назначить обвиняемому 4 года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Защитница обвиняемого, напротив, считала наказание слишком строгим и настаивала на освобождении подзащитного от его отбывания с испытанием.

Апелляционную жалобу также подал представитель страховой компании, который просил отменить приговор в части решения гражданских исков и взыскать в пользу потерпевших страховое возмещение в пределах лимита ответственности страховщика — 320 000 грн.

Коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции не в полной мере учел тяжесть уголовного правонарушения, которое относится к категории тяжких, а также грубое нарушение водителем Правил дорожного движения, приведшее к гибели человека.

Суд отметил, что установленные обстоятельства, смягчающие наказание, не имеют такого влияния, чтобы существенно уменьшить общественную опасность преступления или степень его тяжести. Поэтому нет оснований для назначения наказания ниже минимальной границы, установленной законом (статья 69 УК Украины), либо освобождения обвиняемого от отбывания наказания с испытанием (статья 75 УК Украины).

По результатам пересмотра дела апелляционный суд отменил приговор в части назначенного наказания — приговорил водителя к 3 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также в части решения гражданских исков.

Таким образом, коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы потерпевших и прокурора, полностью удовлетворила жалобу страховой компании и отклонила жалобу защиты.

С приговором апелляционного суда по делу № 676/4613/24 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.