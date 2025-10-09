Хмельницький апеляційний суд ухвалив новий вирок у справі водія, який збив жінку на пішохідному переході

На швидкості близько 100 км/год водій здійснив наїзд на 40-річну жінку, яка переходила дорогу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої, та призначив йому покарання із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України – 4 роки обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки. На користь потерпілих стягнув з нього та зі страхової компанії компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Суд нагадав, що дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 21 квітня 2024 року в місті Кам’янці-Подільському. Автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 20-річний місцевий житель, рухався позаду автопоїзда. Коли сідловий тягач із напівпричепом почав зменшувати швидкість і зупинятися перед пішохідним переходом, водій легковика перелаштувався в ліву смугу та продовжив рух, не переконавшись, що на «зебрі» немає пішоходів. На швидкості близько 100 км/год він здійснив наїзд на 40-річну жінку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Зазначається, що жодна зі сторін із вироком не погодилася.

Мати та двоє дітей загиблої (потерпілі) просили апеляційний суд скасувати вирок у частині призначеного покарання, яке, на їхню думку, було занадто м’яким, та засудити обвинуваченого до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування на 3 роки. Вказали, що суд безпідставно врахував його щире каяття, визнання вини та часткове відшкодування шкоди.

На нещирість каяття та безпідставне застосування статті 69 КК України звернула увагу і прокурор. Вона просила призначити обвинуваченому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Захисниця обвинуваченого, навпаки, вважала покарання надто суворим і наполягала на звільненні підзахисного від його відбування з випробуванням.

Апеляційну скаргу також подав представник страхової компанії, який просив скасувати вирок у частині вирішення цивільних позовів і стягнути на користь потерпілих страхове відшкодування у межах ліміту відповідальності страховика – 320 000 грн.

Колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції не повною мірою врахував тяжкість кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких, а також грубе порушення водієм Правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Суд зазначив, що встановлені обставини, які пом’якшують покарання, не мають такого впливу, щоб істотно зменшити суспільну небезпечність злочину чи ступінь його тяжкості. Тому немає підстав для призначення покарання нижче мінімальної межі, визначеної законом (стаття 69 КК України), або звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням (стаття 75 КК України).

За результатами перегляду справи апеляційний суд скасував вирок в частині призначеного покарання – засудив водія до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також у частині вирішення цивільних позовів.

Таким чином, колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги потерпілих та прокурора, повністю задовольнила скаргу страхової компанії і відхилила скаргу захисту.

З вироком апеляційного суду у справі № 676/4613/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.