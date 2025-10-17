Верховный Суд обнародовал обзор практики Суда справедливости ЕС за июнь

ВС обратил внимание на дело о применении Директивы 93/13/ЕЭС о несправедливых условиях потребительских договоров в сочетании со статьями 7 и 47 Хартии основных прав ЕС.

Верховный Суд опубликовал обзор практики Суда справедливости Европейского Союза за июнь 2025 года.

Среди прочего, ВС обращает внимание на решение Суда справедливости ЕС по делу C-351/23, GR REAL.

Это дело касается применения Директивы 93/13/ЕЭС о несправедливых условиях потребительских договоров в сочетании со статьями 7 и 47 Хартии основных прав Европейского Союза.

Дело касалось двух потребителей из Словакии, которые заключили кредитный договор, обеспеченный ипотекой на их семейное жилье. Общие условия договора предусматривали досрочное погашение в случае просрочки платежа. Из-за задержки выплаты банк объявил кредит подлежащим немедленному возврату и потребовал уплаты всей суммы. Он также инициировал внесудебное взыскание и продажу жилья с аукциона.

Несмотря на иск и ходатайство потребителей о приостановлении взыскания, дом был реализован на аукционе, а компания GR REAL стала новым владельцем. Когда потребители отказались выселиться, компания подала иск о выселении, а потребители обжаловали передачу права собственности, ссылаясь на несправедливые условия кредитного договора.

Национальный суд поставил перед Судом справедливости ЕС два вопроса:

соответствует ли требованию прозрачности пункт кредитного договора об ускорении исполнения, который, несмотря на включение в общие условия договора, не был доведен до сведения ответчиков;

пользуется ли победитель аукциона, знавший о судебном производстве относительно действительности этого пункта договора, абсолютной защитой или, учитывая активные действия ответчиков — потребителей, пытавшихся защититься от принудительного исполнения, такая защита является ограниченной.

Суд справедливости ЕС пришел к выводу, что статьи 6(1) и 7(1) Директивы Совета 93/13/ЕЭС от 5 апреля 1993 года о несправедливых условиях потребительских договоров в сочетании со статьями 7 и 47 Хартии основных прав Европейского Союза следует толковать таким образом, что они распространяются на судебные производства, в которых:

во-первых, компания — победитель аукциона по продаже имущества, отчужденного в рамках внесудебного взыскания по ипотеке, предоставленной потребителем и являющейся его семейным домом, подала иск о выселении этого потребителя, и

во-вторых, потребитель посредством встречного иска оспорил законность передачи права собственности победителю аукциона, причем такая передача состоялась несмотря на незавершенное на тот момент судебное производство, в котором рассматривался вопрос о приостановлении взыскания на предмет ипотеки из-за несправедливых условий договора, и победитель аукциона был осведомлен об этом обстоятельстве.

Это применяется в той мере, в какой на момент соответствующей продажи имелись подтвержденные доказательства существования потенциально несправедливых условий и потребитель воспользовался средствами правовой защиты, которыми, как можно было бы разумно ожидать, воспользовался бы средний потребитель, с целью добиться судебного пересмотра условий договора.

Суд справедливости ЕС подтвердил, что национальное законодательство не может позволять внесудебное обращение взыскания на жилье потребителя (предмет ипотеки), если:

еще продолжается судебное производство о временных мерах по приостановлению такого исполнения; имеются доказательства того, что договорное условие, на котором основано взыскание, может быть несправедливым; законом не предусмотрена возможность судебной отмены такого исполнения именно из-за наличия несправедливых условий.

