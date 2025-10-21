Сестра доказала в суде факт гибели брата во время выполнения боевого задания на территории РФ

Апелляционный суд подтвердил смерть военного, пропавшего в 2024 году на Курщине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил заявление местной жительницы о признании её брата — военнослужащего — погибшим во время боевых действий на территории РФ. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Жительница Хмельницкой области обратилась в суд с заявлением о признании её брата — военнослужащего — умершим вследствие вооружённой агрессии РФ против Украины.

По её словам, согласно результатам служебного расследования, связь с братом была утрачена 12 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания на территории Курской области РФ. Согласно приказу командира воинской части, он считается пропавшим без вести во время боевых действий при защите Родины.

Заявительница объяснила, что признание брата умершим необходимо для оформления наследственных прав и получения предусмотренных законодательством денежных выплат.

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области в удовлетворении заявления отказал. Решение было мотивировано отсутствием доказательств того, что в населённом пункте, где, вероятно, погиб военнослужащий, завершились активные боевые действия.

Женщина подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение местного суда и удовлетворить заявление. В частности, она указала, что суд первой инстанции сослался на приказ Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376 «Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированы РФ», однако в этом документе содержится информация только о территориях Украины.

Решение апелляционного суда

Коллегия судей апелляционного суда обратила внимание, что в приказе действительно отсутствуют данные о периоде ведения боевых действий в районе населённого пункта в РФ — вероятном месте гибели военнослужащего. Вместе с тем суд первой инстанции не учёл особенности рассмотрения дел отдельного производства и, вопреки требованиям статьи 294 Гражданского процессуального кодекса Украины, не запросил у компетентных органов государственной власти информацию о том, продолжаются ли боевые действия в районе населённого пункта Курской области РФ, а если завершены — то с какого времени.

По запросу Хмельницкого апелляционного суда командование Десантно-штурмовых войск Вооружённых Сил Украины сообщило, что боевые действия в том районе продолжались до конца октября 2024 года. Учитывая, что с момента их завершения прошло более шести месяцев, апелляционный суд пришёл к выводу о наличии оснований для признания военнослужащего умершим с учётом конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил заявление: признал военнослужащего умершим во время боевых действий при защите Украины и сдерживании вооружённой агрессии РФ.

С постановлением апелляционного суда по делу № 686/11203/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.