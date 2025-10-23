Практика судов
Женщина не смогла доказать в суде недочеты монтажа москитных сеток — подробности дела

20:55, 23 октября 2025
Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел решение по делу о споре между предпринимателем и заказчицей москитных сеток.
Женщина не смогла доказать в суде недочеты монтажа москитных сеток — подробности дела
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел спор между предпринимателем и клиенткой относительно оплаты за установку москитных сеток, которые она считала некачественными. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

В августе 2024 года физическое лицо – предприниматель из Хмельницкой области принял заказ на 11 москитных сеток, их доставку и монтаж в доме. Общая стоимость товаров и услуг составила 28 065 грн, из которых 5 000 грн клиентка уплатила в день оформления заказа. Остальную сумму она должна была внести после выполнения работ.

Через две недели предприниматель доставил и установил в её доме москитные сетки, после чего стороны подписали акт приёма-передачи. Однако женщина отказалась произвести окончательный расчёт, утверждая, что через сетки плиссе в помещение проникают насекомые.

Суд первой инстанции стал на сторону предпринимателя

Считая претензии необоснованными, ФЛП обратился в суд с требованием взыскать с неё 23 065 грн долга за поставленный товар и выполненные услуги, а также 3% годовых – 166 грн и инфляционные потери – 702 грн.

Клиентка подала встречный иск – просила расторгнуть договор с предпринимателем и вернуть уплаченные 5 000 грн. Она указала, что в течение месяца обращалась к ФЛП с просьбой заменить некачественные сетки плиссе или устранить недостатки монтажа. На её письменную претензию предприниматель ответил, что работы выполнены качественно, а дефекты не выявлены.

По результатам рассмотрения дела Староконстантиновский районный суд Хмельницкой области отказал в удовлетворении требований заказчицы, а иск предпринимателя удовлетворил частично – взыскал в его пользу задолженность за товар и услуги в размере 23 065 грн.

Апелляционный суд оставил решение без изменений

Женщина подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить это решение и отклонить требования предпринимателя, а её иск удовлетворить частично – в части, касающейся нескольких москитных сеток плиссе и их монтажа, а также взыскать с ФЛП 990 грн остатка аванса.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции. Коллегия судей указала, что при рассмотрении споров о защите прав потребителей бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, лежит на продавце (исполнителе). В то же время обязанность доказать факт приобретения товара, заказа услуг и наличие их недостатков возлагается на потребителя.

Апеллянтка не предоставила суду надлежащих, допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих обстоятельства ненадлежащего монтажа москитных сеток плиссе или свидетельствующих о существенности выявленных недостатков.

«Предоставленные доказательства (фотографии и видеозапись), на которых изображены насекомые в помещении, не могут быть признаны допустимым доказательством, подтверждающим наличие недостатков монтажа москитных сеток плиссе», – говорится в постановлении суда.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил законность решения местного суда, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.

С постановлением апелляционного суда по делу № 683/551/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

