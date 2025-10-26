Ответственность за взятку не зависит от того, выполнило ли должностное лицо обещанные действия – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что «успешность» удовлетворения интересов лиц, которые предоставляли или обещали выгоду, не влияет на квалификацию действий должностного лица.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд Верховного Суда разъяснил, что уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, предусмотренная статьей 368 Уголовного кодекса Украины, наступает независимо от того, совершило ли должностное лицо обещанные действия в интересах другого лица.

Обстоятельства дела

Обвиняемый, являясь прокурором в уголовном производстве в отношении заявителя, высказал последнему просьбу о передаче ему 5 000 грн за инициирование перед судом назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

Суды предыдущих инстанций признали прокурора невиновным и оправдали по ч. 3 ст. 368 УК. Постановлением КУС ВС определение апелляционного суда было отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. По результатам нового рассмотрения апелляционный суд признал прокурора виновным и осудил его по ч. 3 ст. 368 УК. В кассационной жалобе сторона защиты указала, что не было выяснено, совершались ли действия в интересах третьего лица, за которые передавалась неправомерная выгода.

Позиция Верховного Суда

КУС оставил без изменений приговор апелляционного суда. Верховный Суд отметил, что уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, как и за совершение других альтернативных деяний, предусмотренных диспозицией ст. 368 УК, наступает независимо от факта совершения или несовершения определенных действий получателем неправомерной выгоды в интересах другого лица (других лиц).

То есть, достаточным для квалификации действий лица по ст. 368 УК является само принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, а успешность удовлетворения интересов третьих лиц, которые предлагали, обещали или предоставляли неправомерную выгоду, либо других лиц, не влияет на квалификацию действий субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368 УК.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 12 августа 2025 года по делу №941/1790/20 (производство №51-3879км23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.