Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Ответственность за взятку не зависит от того, выполнило ли должностное лицо обещанные действия – Верховный Суд

11:43, 26 октября 2025
Верховный Суд указал, что «успешность» удовлетворения интересов лиц, которые предоставляли или обещали выгоду, не влияет на квалификацию действий должностного лица.
Ответственность за взятку не зависит от того, выполнило ли должностное лицо обещанные действия – Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд Верховного Суда разъяснил, что уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, предусмотренная статьей 368 Уголовного кодекса Украины, наступает независимо от того, совершило ли должностное лицо обещанные действия в интересах другого лица.

Обстоятельства дела

Обвиняемый, являясь прокурором в уголовном производстве в отношении заявителя, высказал последнему просьбу о передаче ему 5 000 грн за инициирование перед судом назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

Суды предыдущих инстанций признали прокурора невиновным и оправдали по ч. 3 ст. 368 УК. Постановлением КУС ВС определение апелляционного суда было отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. По результатам нового рассмотрения апелляционный суд признал прокурора виновным и осудил его по ч. 3 ст. 368 УК. В кассационной жалобе сторона защиты указала, что не было выяснено, совершались ли действия в интересах третьего лица, за которые передавалась неправомерная выгода.

Позиция Верховного Суда

КУС оставил без изменений приговор апелляционного суда. Верховный Суд отметил, что уголовная ответственность за получение неправомерной выгоды, как и за совершение других альтернативных деяний, предусмотренных диспозицией ст. 368 УК, наступает независимо от факта совершения или несовершения определенных действий получателем неправомерной выгоды в интересах другого лица (других лиц).

То есть, достаточным для квалификации действий лица по ст. 368 УК является само принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды, а успешность удовлетворения интересов третьих лиц, которые предлагали, обещали или предоставляли неправомерную выгоду, либо других лиц, не влияет на квалификацию действий субъекта уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368 УК.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 12 августа 2025 года по делу №941/1790/20 (производство №51-3879км23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду