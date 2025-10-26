Практика судів
Відповідальність за хабар не залежить від того, чи виконала службова особа обіцяні дії – Верховний Суд

11:43, 26 жовтня 2025
Верховний Суд вказав, що «успішність» задоволення інтересів осіб, які надавали чи обіцяли вигоду, не впливає на кваліфікацію дій службовця.
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду роз’яснив, що кримінальна відповідальність за одержання неправомірної вигоди, передбачена статтею 368 Кримінального кодексу України, настає незалежно від того, чи вчинила службова особа обіцяні дії в інтересах іншої особи.

Обставини справи

Обвинувачений як прокурор у кримінальному провадженні щодо заявника висловив останньому прохання про передачу йому 5 000 грн за ініціювання перед судом призначення заявнику покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Суди попередніх інстанцій визнали прокурора невинуватим та виправдали за ч. 3 ст. 368 КК. Постановою ККС ВС ухвалу апеляційного суду скасовано і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. За результатами нового розгляду апеляційний суд визнав винуватим і засудив прокурора за ч. 3 ст. 368 КК. У касаційній скарзі сторона захисту зазначає, що не з’ясовано питання, чи було вчинено дії в інтересах третьої особи, за які передавалась неправомірна вигода.

Позиція Верховного Суду

ККС залишив без зміни вирок апеляційного суду. Верховний Суд вказав, що кримінальна відповідальність за одержання неправомірної вигоди, як і за вчинення інших альтернативних діянь, визначених у диспозиції ст. 368 КК, настає не залежно від факту вчинення або невчинення певних дій одержувачем неправомірної вигоди в інтересах іншої особи (інших осіб). Тобто достатнім для кваліфікації дій особи за ст. 368 КК є саме прийняття пропозиції, обіцянки, одержання неправомірної вигоди і успішність задоволення інтересів третіх осіб, які пропонували, обіцяли, надавали неправомірну вигоду, або інших осіб, не впливає на кваліфікацію дій суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 12 серпня 2025 року у справі №941/1790/20 (провадження №51-3879км23).

Верховний Суд судова практика

