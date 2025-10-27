Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: религиозные убеждения не освобождают от мобилизации и уголовной ответственности за уклонение от службы

12:42, 27 октября 2025
Защитник в кассационной жалобе настаивал, что у подзащитного были основания для добросовестного отказа от службы, поскольку является Свидетелем Иеговы, а его религиозные убеждения не позволяют участвовать в какой-либо военной деятельности, даже без оружия.
Верховный Суд: религиозные убеждения не освобождают от мобилизации и уголовной ответственности за уклонение от службы
Иллюстративное фото: vinnitsa.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда приняла правовую позицию, согласно которой законодательство Украины не предусматривает исключения из обязанности проходить военную службу по призыву во время мобилизации, основанного на религиозных или иных убеждениях. Такие убеждения не могут быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности в случае его уклонения от мобилизации в значении ст. 336 УК Украины.

Суть дела

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ст. 336 УК Украины за то, что он, будучи годным по состоянию здоровья к военной службе, без уважительных причин не прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для направления в воинскую часть с целью прохождения службы. В кассационной жалобе защитник указал, что обвиняемый имел основания для добросовестного отказа от прохождения военной службы, поскольку такой отказ основывался на его искренних религиозных убеждениях, несовместимых с выполнением какой-либо военной службы, включая службу без оружия, а также на его принадлежности к религиозной организации Свидетелей Иеговы, учение которой категорически исключает возможность такой службы.

Позиция Верховного Суда

Оценивая указанные кассационные требования, Объединенная палата отметила, что призыв по мобилизации может предусматривать выполнение воинского долга небоевого характера, не требующего ношения и использования оружия (ремонт техники, вывоз раненых, строительство укреплений и т. п.).

Объединенная палата признала, что установленная законом невозможность отказаться от военной службы по убеждениям означает, что такое ограничение должно применяться пропорционально преследуемой цели, даже во время защиты Отечества от агрессии. Соображения, связанные с убеждениями, не могут быть полностью исключены во время войны, поэтому призыв на военную службу во время мобилизации автоматически не отменяет права на добросовестный отказ от ношения или использования оружия.

Полный текст постановления Объединенной палаты Кассационного уголовного суда от 27 октября 2025 года по делу № 573/838/24 (производство № 51-603км25) будет опубликован после размещения в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика религия военное положение ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду