Верховный Суд: религиозные убеждения не освобождают от мобилизации и уголовной ответственности за уклонение от службы

Защитник в кассационной жалобе настаивал, что у подзащитного были основания для добросовестного отказа от службы, поскольку является Свидетелем Иеговы, а его религиозные убеждения не позволяют участвовать в какой-либо военной деятельности, даже без оружия.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда приняла правовую позицию, согласно которой законодательство Украины не предусматривает исключения из обязанности проходить военную службу по призыву во время мобилизации, основанного на религиозных или иных убеждениях. Такие убеждения не могут быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности в случае его уклонения от мобилизации в значении ст. 336 УК Украины.

Суть дела

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ст. 336 УК Украины за то, что он, будучи годным по состоянию здоровья к военной службе, без уважительных причин не прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для направления в воинскую часть с целью прохождения службы. В кассационной жалобе защитник указал, что обвиняемый имел основания для добросовестного отказа от прохождения военной службы, поскольку такой отказ основывался на его искренних религиозных убеждениях, несовместимых с выполнением какой-либо военной службы, включая службу без оружия, а также на его принадлежности к религиозной организации Свидетелей Иеговы, учение которой категорически исключает возможность такой службы.

Позиция Верховного Суда

Оценивая указанные кассационные требования, Объединенная палата отметила, что призыв по мобилизации может предусматривать выполнение воинского долга небоевого характера, не требующего ношения и использования оружия (ремонт техники, вывоз раненых, строительство укреплений и т. п.).

Объединенная палата признала, что установленная законом невозможность отказаться от военной службы по убеждениям означает, что такое ограничение должно применяться пропорционально преследуемой цели, даже во время защиты Отечества от агрессии. Соображения, связанные с убеждениями, не могут быть полностью исключены во время войны, поэтому призыв на военную службу во время мобилизации автоматически не отменяет права на добросовестный отказ от ношения или использования оружия.

Полный текст постановления Объединенной палаты Кассационного уголовного суда от 27 октября 2025 года по делу № 573/838/24 (производство № 51-603км25) будет опубликован после размещения в Едином государственном реестре судебных решений.

