Отсрочка не уберегла от мобилизации — суд в Черновцах восстановил права мужчины

Черновицкий окружной административный суд признал незаконным призыв мужчины.

Иллюстративное фото, источник: Суспильне Луцк

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черновицкий окружной административный суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и воинской части относительно мобилизации гражданина, имевшего право на отсрочку.

Истец подал заявление на отсрочку от призыва, обоснованное необходимостью ухода за больной супругой. Заявление было зарегистрировано, и комиссия территориального центра предоставила отсрочку. Однако приказом о призыве его направили на военную службу, а приказом воинской части — зачислили в списки личного состава.

Суд установил, что в соответствии с действующими нормами законодательства гражданин, подавший заявление на отсрочку, не подлежит призыву до момента принятия решения комиссией. А поскольку на момент издания приказов отсрочка уже была оформлена, их исполнение было незаконным.

Воинская часть, которая зачислила истца в личный состав, действовала на основании направления от ТЦКСП, не проверив, имел ли он право на отсрочку. Поскольку приказ о призыве был признан судом незаконным, все последующие действия, ставшие его следствием, также утратили юридическую силу.

Учитывая это, суд отменил оба приказа — о призыве и о зачислении в воинскую часть, а также обязал командование исключить истца из списков личного состава. Суд подчеркнул, что эффективная судебная защита должна не только прекращать нарушение, но и полностью восстанавливать права лица (дело № 600/27/25-а).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.