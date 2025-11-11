После фото на капоте патрульной машины жителя Ровенской области посадили на 5 лет

В Дубно судили двух мужчин за повреждение полицейского автомобиля.

Дубенский горрайонный суд признал виновными двух местных жителей в повреждении служебного автомобиля патрульной полиции. В состоянии алкогольного опьянения они вылезали на капот и фотографировались, нанеся ущерб на сумму 53 603 грн 40 коп. Одному назначили 1 год заключения, но с учетом предыдущего неотбытого наказания срок вырос до 5 лет и 3 месяцев. Второй получил 1 год с освобождением на 2 года испытательного срока.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела № 559/2588/25, 6 июня 2025 года в 21:48 возле дома по ул. Запорожская, 35 в Дубно обвиняемые из хулиганских побуждений подошли к служебному автомобилю Toyota Corolla Департамента патрульной полиции. Один вылез на капот, где его сфотографировал второй на телефон, после чего они поменялись местами, повредив капот.

Обвиняемые признали вину, объяснив, что действовали пьяными, искренне раскаиваются и стыдятся поступка, особенно из-за присутствия детей. Один планирует служить в армии и лечится от алкогольной зависимости, другой уплатил штраф за предыдущие наказания и обязался соблюдать условия испытательного срока.

Что решил суд

Суд квалифицировал действия по ч. 2 ст. 296 УК Украины как нетяжкое преступление. Соглашения заключены добровольно, они соответствуют УПК Украины. Первому обвиняемому назначили 1 год тюрьмы, добавив неотбытое наказание, что дало 5 лет 3 месяца. Второму присудили 1 год с испытательным сроком на 2 года и обязательствами: публично извиниться перед жителями Дубенщины и полицейскими, сообщать об изменении места жительства или работы, периодически регистрироваться и не выезжать за границу без разрешения.

Представитель потерпевшего не возражал против соглашений, но уточнил, что возмещение ущерба будет рассматриваться в гражданском суде. Видеозаписи на оптическом носителе оставили при материалах дела. Судебные расходы отсутствуют. Приговор можно обжаловать в Ровенском апелляционном суде в течение 30 дней.

