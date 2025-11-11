  1. Судова практика
  2. / В Україні

Після фото на капоті патрульного авто мешканця Рівненщини увʼязнили на 5 років

15:48, 11 листопада 2025
У Дубно судили двох чоловіків за пошкодження поліцейського авто.
Після фото на капоті патрульного авто мешканця Рівненщини увʼязнили на 5 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дубенський міськрайонний суд у визнав винними двох місцевих жителів у пошкодженні службового автомобіля патрульної поліції. У стані алкогольного сп’яніння вони вилазили на капот і фотографувалися, завдавши збитків на 53 603 грн 40 коп. Одному призначили 1 рік ув’язнення, але з урахуванням попереднього невідбутого покарання строк зріс до 5 років і 3 місяців. Другий отримав 1 рік із звільненням на 2 роки іспитового строку.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи № 559/2588/25, 6 червня 2025 року о 21:48 біля будинку на вул. Запорізька, 35 у Дубно обвинувачені з хуліганських мотивів підійшли до службового автомобіля Toyota Corolla Департаменту патрульної поліції. Один виліз на капот, де його сфотографував другий на телефон, після чого вони помінялися місцями, пошкодивши капот.

Обвинувачені визнали провину, пояснивши, що діяли п’яними, щиро розкаюються і соромляться вчинку, особливо через присутність дітей. Один планує служити в армії та лікується від алкогольної залежності, інший сплатив штраф за попередні покарання і зобов’язався дотримуватися умов іспитового строку.

Що вирішив суд

Суд кваліфікував дії за ч. 2 ст. 296 КК України як нетяжкий злочин. Угоди укладено добровільно, вони відповідають КПК України. Першому обвинуваченому призначили 1 рік в’язниці, додавши невідбуте покарання, що дало 5 років 3 місяці. Другому присудили 1 рік із випробуванням на 2 роки та обов’язками: публічно вибачитися перед мешканцями Дубенщини й поліцейськими, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, періодично реєструватися та не виїжджати за кордон без дозволу.

Представник потерпілого не заперечував проти угод, але уточнив, що відшкодування збитків розглядатимуть у цивільному суді. Відеозаписи на оптичному носії залишили при матеріалах справи. Судові витрати відсутні. Вирок можна оскаржити в Рівненському апеляційному суді протягом 30 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція Рівне

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]