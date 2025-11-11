Після фото на капоті патрульного авто мешканця Рівненщини увʼязнили на 5 років

У Дубно судили двох чоловіків за пошкодження поліцейського авто.

Дубенський міськрайонний суд у визнав винними двох місцевих жителів у пошкодженні службового автомобіля патрульної поліції. У стані алкогольного сп’яніння вони вилазили на капот і фотографувалися, завдавши збитків на 53 603 грн 40 коп. Одному призначили 1 рік ув’язнення, але з урахуванням попереднього невідбутого покарання строк зріс до 5 років і 3 місяців. Другий отримав 1 рік із звільненням на 2 роки іспитового строку.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи № 559/2588/25, 6 червня 2025 року о 21:48 біля будинку на вул. Запорізька, 35 у Дубно обвинувачені з хуліганських мотивів підійшли до службового автомобіля Toyota Corolla Департаменту патрульної поліції. Один виліз на капот, де його сфотографував другий на телефон, після чого вони помінялися місцями, пошкодивши капот.

Обвинувачені визнали провину, пояснивши, що діяли п’яними, щиро розкаюються і соромляться вчинку, особливо через присутність дітей. Один планує служити в армії та лікується від алкогольної залежності, інший сплатив штраф за попередні покарання і зобов’язався дотримуватися умов іспитового строку.

Що вирішив суд

Суд кваліфікував дії за ч. 2 ст. 296 КК України як нетяжкий злочин. Угоди укладено добровільно, вони відповідають КПК України. Першому обвинуваченому призначили 1 рік в’язниці, додавши невідбуте покарання, що дало 5 років 3 місяці. Другому присудили 1 рік із випробуванням на 2 роки та обов’язками: публічно вибачитися перед мешканцями Дубенщини й поліцейськими, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, періодично реєструватися та не виїжджати за кордон без дозволу.

Представник потерпілого не заперечував проти угод, але уточнив, що відшкодування збитків розглядатимуть у цивільному суді. Відеозаписи на оптичному носії залишили при матеріалах справи. Судові витрати відсутні. Вирок можна оскаржити в Рівненському апеляційному суді протягом 30 днів.

