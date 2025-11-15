Является ли основанием для расторжения договора аренды отсутствие агрохимических паспортов арендованных земель – ответ КХС ВС

  1. Судебная практика
КХС ВС отметил, что невыполнение арендатором обязанности по изготовлению агрохимических паспортов земельных участков, предусмотренной договором аренды земли, является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения заключенных договоров аренды.
Невыполнение арендатором обязанности по изготовлению агрохимических паспортов земельных участков, предусмотренной договором аренды земли, является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения заключенных договоров аренды. Поскольку агрохимический паспорт имеет не только договорную, но и законодательную природу, он служит инструментом государственного контроля за качественным состоянием почв. Его отсутствие нарушает требования земельного законодательства, создает риски ухудшения качественного состояния земель и лишает арендодателя возможности контролировать сохранение плодородия почв и выполнение условий договора.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Поселковый совет обратился в суд с иском к ООО о расторжении договоров аренды земельных участков, заключенных в 2018 году, и возвращении этих земель в коммунальную собственность. Основанием иска стало нарушение условий договоров аренды и требований земельного законодательства, в частности то, что ответчик передал спорные земельные участки в субаренду без согласия собственника — поселкового совета, а также не обеспечил разработку агрохимических паспортов арендованных участков в течение шести месяцев со дня подписания договоров, как это было предусмотрено их условиями. Истец считает, что отсутствие таких паспортов в течение длительного времени делает невозможным надлежащий контроль за состоянием почв и свидетельствует о недобросовестном пользовании землей.

Решением хозяйственного суда, оставленным без изменений апелляционной инстанцией, в удовлетворении иска отказано. Суды пришли к выводу, что истец не доказал существенного нарушения условий договоров, поскольку отсутствие агрохимических паспортов не может считаться основанием для расторжения договоров в понимании ст. 651 ГК Украины.

Кассационный хозяйственный суд не согласился с таким выводом, подчеркнув, что контроль за состоянием земель является обязанностью не только собственника, но и арендатора, который должен обеспечить экологически безопасное пользование землей. При этом суды должны оценивать не только формальные признаки нарушения, но и добросовестность поведения сторон.

КХС ВС подчеркнул, что агрохимическая паспортизация имеет не только договорное, но и законодательное закрепление — как обязательный элемент государственного контроля за состоянием земель в соответствии со статьями 37, 54 Закона Украины «Об охране земель» и ст. 1 Закона Украины «О государственном контроле за использованием и охраной земель».

При таких обстоятельствах невыполнение арендатором обязанности по изготовлению агрохимических паспортов в течение более чем семи лет действия договоров свидетельствует о ненадлежащем исполнении им договорных обязательств и является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения договоров аренды.

КХС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение, которым иск поселкового совета в части расторжения договоров аренды удовлетворен.

С постановлением КХС ВС от 15 октября 2025 года по делу № 925/833/23 можно ознакомиться по ссылке.

С постановлением КХС ВС от 12 марта 2025 года по делу № 921/576/23 можно ознакомиться по ссылке.

