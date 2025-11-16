  1. Судебная практика
Буковинец пришел в ТЦК за отсрочкой, а его мобилизовали – что решил суд

11:11, 16 ноября 2025
Мужчину зачислили на интернатуру в медуниверситет в июле, а мобилизовали в августе.
Черновицкий окружной административный суд по делу № 600/4027/25-а признал незаконной мобилизацию мужчины, который поступил на интернатуру Буковинского государственного медицинского университета и обратился в ТЦК для оформления отсрочки. Суд отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

Обстоятельства дела

Согласно решению, обнародованному в судебном реестре в ноябре 2025 года, мужчина поступил на интернатуру по приказу от 29 июля 2025 года. В августе, обратившись в ТЦК для получения отсрочки, его мобилизовали. Истец заявил, что ТЦК не рассмотрел его заявление, и требовал отменить призыв через суд.

Представитель ТЦК опроверг, что мужчина подавал документы для отсрочки, утверждая, что тот лишь признал административное правонарушение и уплатил штраф. Однако судья Александр Лелюк, изучив материалы, установил, что 6 августа истец подал заявление об отсрочке, которое комиссия проигнорировала. Адвокат истца также указывал на возможные неправомерные действия работников ТЦК.

Что решил суд

Суд признал, что мобилизация 8 августа была незаконной из-за игнорирования заявления об отсрочке. Иск удовлетворен: приказ о призыве отменен, воинскую часть обязали уволить мужчину со службы. Решение еще можно обжаловать.

